اونلاين | Al-Hilal - بث مباشر مباراة الهلال والعين yalla shoot.. مشاهدة الهلال والعين دوري ابطال اسيا.. دوري بلس لايف (كورة ستار)

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Al-Hilal - بث مباشر مباراة الهلال والعين yalla shoot.. مشاهدة الهلال والعين دوري ابطال اسيا.. دوري بلس لايف (كورة ستار)

يواجه فريق العين الإماراتي نظيره نادي الهلال السعودي، مساء غد الثلاثاء، على استاد مدينة زايد الرياضية في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

Al-Hilal - بث مباشر مباراة الهلال والعين yalla shoot.. مشاهدة الهلال والعين دوري ابطال اسيا.. دوري بلس لايف (كورة ستار)

ويقع نادي الهلال في المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال آسيا برفقة أندية، العين الإماراتي واستقلال الإيراني، ولخويا القطري.

Al-Hilal - بث مباشر مباراة الهلال والعين yalla shoot.. مشاهدة الهلال والعين دوري ابطال اسيا.. دوري بلس لايف (كورة ستار)

يدخل نادي الهلال المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تصدره ترتيب الدوري السعودي برصيد 55 نقطة وبفارق 6 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، أما العين فهو يعاني كثيرًا بعد رحيل مدربه زوران ماميتش الذي يدرب حالياً الهلال ”زعيم الرياض“، لذلك ستكون مواجهة خاصة للمدرب أمام ناديه السابق، وبعد مرور 22 جولة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 17 مباراة، وتعادل في أربع وتلقى هزيمة واحدة.

Al-Hilal - بث مباشر مباراة الهلال والعين yalla shoot.. مشاهدة الهلال والعين دوري ابطال اسيا.. دوري بلس لايف (كورة ستار)

نقدم لكم البث المباشر لمشاهدة مباراة العين الإماراتي والهلال السعودي مساء الثلاثاء في دور المجموعات بدوري أبطال اسيا، إليكم معلومات البث المباشر للمواجهة المرتقبة التي تأتيكم مباشرة وحصرياً العين الإماراتي والهلال السعودي عبر قنوات beIN SPORTS.

Al-Hilal - بث مباشر مباراة الهلال والعين yalla shoot.. مشاهدة الهلال والعين دوري ابطال اسيا.. دوري بلس لايف (كورة ستار)

مباراة العين الإماراتي والهلال السعودي مباشر

Al-Hilal - بث مباشر مباراة الهلال والعين yalla shoot.. مشاهدة الهلال والعين دوري ابطال اسيا.. دوري بلس لايف (كورة ستار)

البث المباشر لمباراة العين الإماراتي والهلال السعودي

Al-Hilal - بث مباشر مباراة الهلال والعين yalla shoot.. مشاهدة الهلال والعين دوري ابطال اسيا.. دوري بلس لايف (كورة ستار)

مشاهدة مباراة العين الإماراتي والهلال السعودي على الانترنت

Al-Hilal - بث مباشر مباراة الهلال والعين yalla shoot.. مشاهدة الهلال والعين دوري ابطال اسيا.. دوري بلس لايف (كورة ستار)

معلومات البث المباشر

مواجهة العين الإماراتي والهلال السعودي تأتيكم في مساء الثلاثاء 5 أذار/مارس 2019.

• المباراة ستكون مذاعة باللغة العربية على beIN SPORTS HD2 وبالإنكليزية على beIN SPORTS HD11.

• العين الإماراتي والهلال السعودي مواجهة ستكون مصحوبة بتعليق الزميل عصام الشوالي.

• البث المباشر لمباراة العين الإماراتي والهلال السعودي سيكون متاحاً على الإنترنت من خلال beIN CONNECT.

تابعوا البث المباشر قبل انطلاق المباراة بقليل..