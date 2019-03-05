اونلاين | real madrid - مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس بث مباشر بدوري أبطال أوروبا رابط شوووت جوول shoot gool

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real madrid - مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس بث مباشر بدوري أبطال أوروبا رابط شوووت جوول shoot gool
نقدم لكم البث المباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس مساء الثلاثاء في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، إليكم معلومات البث المباشر للمواجهة المرتقبة التي تأتيكم مباشرة وحصرياً عبر قنوات beIN SPORTS.
real madrid - مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس بث مباشر بدوري أبطال أوروبا رابط شوووت جوول shoot gool
مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام بث مباشر
real madrid - مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس بث مباشر بدوري أبطال أوروبا رابط شوووت جوول shoot gool
مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس بث مباشر
real madrid - مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس بث مباشر بدوري أبطال أوروبا رابط شوووت جوول shoot gool
مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ستكون مناسبة جيدة للاعبي الميرنغي حتى يصالحوا جماهيرهم بعد الخساراتين من برشلونة في كلاسيكو الكأس وكلاسيكو الدوري على التوالي.
real madrid - مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس بث مباشر بدوري أبطال أوروبا رابط شوووت جوول shoot gool
كما ستكون فرصة سانحة للاعبي المدرب الأرجنتيني سولاري لتأكيد تفوقهم ذهاباً 2-1. وبالتالي الوصول إلى ربع النهائي والدفاع عن لقبهم كبطل لأمجد الكؤوس لاسيما أنهم خرجوا من الكوبا دي ري وباتوا منطقياً بعيدين عن المنافسة على صدارة الليغا.
real madrid - مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس بث مباشر بدوري أبطال أوروبا رابط شوووت جوول shoot gool
مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام
real madrid - مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس بث مباشر بدوري أبطال أوروبا رابط شوووت جوول shoot gool
مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام متاحة في بث مباشر عبر قناة beIN SPORTS HD1 يوم الثلاثاء ابتداءً من الساعة 23:00 بتوقيت مكّة المكرمة بتعليق الزميل علي محمد علي.
real madrid - مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس بث مباشر بدوري أبطال أوروبا رابط شوووت جوول shoot gool
وجاءت تشكيلة ريال مدريد المتوقعة :-
مباراة ريال مدريد وأياكس (بث مباشر) 5-3-2019 في دوري أبطال أوروبا | يلا شوت | كورة لايف
real madrid - مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس بث مباشر بدوري أبطال أوروبا رابط شوووت جوول shoot gool
حراسة المرمى : كورتوا.
خط الدفاع : كارفخال - راموس - فاران - ريجولين.
خط الوسط : مودريتش - كروس - كاسيميرو - فينسيوس.
خط الهجوم : جاريث بيل - كريم بنزيما.
real madrid - مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس بث مباشر بدوري أبطال أوروبا رابط شوووت جوول shoot gool
مباراة ريال مدريد وأياكس (بث مباشر) 5-3-2019 في دوري أبطال أوروبا | يلا شوت | كورة لايف
بينما من المتوقع أن يبدأ فريق أياكس بتشكيلة مكونة من عناصر شباب كالتالي :-
real madrid - مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس بث مباشر بدوري أبطال أوروبا رابط شوووت جوول shoot gool
مباراة ريال مدريد وأياكس (بث مباشر) 5-3-2019 في دوري أبطال أوروبا | يلا شوت | كورة لايف
حراسة المرمى : اونانا.
خط الدفاع : كريستينسين - دي ليخت - بليند - تاجليافيكو.
خط الوسط : لاسي - دي يونج - حكيم زياش - فان دا بيك.
خط الهجوم : تاديتش - هونتلر.
real madrid - مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس بث مباشر بدوري أبطال أوروبا رابط شوووت جوول shoot gool
مباراة ريال مدريد وأياكس (بث مباشر) 5-3-2019 في دوري أبطال أوروبا | يلا شوت | كورة لايف
ويعد تاديتش من أبرز اللاعبين في فريق اياكس، حيث سجل 8 أهداف حتى الآن في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، والذي انضم للفريق الهولندي في بداية الموسم الحالي من نادي ساوثهامبتون الإنجليزي.
real madrid - مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس بث مباشر بدوري أبطال أوروبا رابط شوووت جوول shoot gool