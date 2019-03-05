اونلاين | مباراة (الهلال والعين) بث مباشر.. مشاهدة البث المباشر عبر beIN SPORTS

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباراة (الهلال والعين) بث مباشر.. مشاهدة البث المباشر عبر beIN SPORTS والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مباراة الهلال والعين بث مباشر 5 مارس في دوري ابطال اسيا متاحة في البث المباشر عبر beIN SPORTS

يواجه فريق العين الإماراتي نظيره نادي الهلال السعودي، مساء غد الثلاثاء، على استاد مدينة زايد الرياضية في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

ويقع نادي الهلال في المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال آسيا برفقة أندية، العين الإماراتي واستقلال الإيراني، ولخويا القطري.

يدخل نادي الهلال المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تصدره ترتيب الدوري السعودي برصيد 55 نقطة وبفارق 6 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، أما العين فهو يعاني كثيرًا بعد رحيل مدربه زوران ماميتش الذي يدرب حالياً الهلال ”زعيم الرياض“، لذلك ستكون مواجهة خاصة للمدرب أمام ناديه السابق، وبعد مرور 22 جولة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 17 مباراة، وتعادل في أربع وتلقى هزيمة واحدة.

نقدم لكم البث المباشر لمشاهدة مباراة العين الإماراتي والهلال السعودي مساء الثلاثاء في دور المجموعات بدوري أبطال اسيا، إليكم معلومات البث المباشر للمواجهة المرتقبة التي تأتيكم مباشرة وحصرياً العين الإماراتي والهلال السعودي عبر قنوات beIN SPORTS.

مباراة العين الإماراتي والهلال السعودي مباشر

البث المباشر لمباراة العين الإماراتي والهلال السعودي

مشاهدة مباراة العين الإماراتي والهلال السعودي على الانترنت

معلومات البث المباشر

مواجهة العين الإماراتي والهلال السعودي تأتيكم في مساء الثلاثاء 5 أذار/مارس 2019.

• المباراة ستكون مذاعة باللغة العربية على beIN SPORTS HD2 وبالإنكليزية على beIN SPORTS HD11.

• العين الإماراتي والهلال السعودي مواجهة ستكون مصحوبة بتعليق الزميل عصام الشوالي.

• البث المباشر لمباراة العين الإماراتي والهلال السعودي سيكون متاحاً على الإنترنت من خلال beIN CONNECT.

تابعوا البث المباشر قبل انطلاق المباراة..