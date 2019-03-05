اونلاين | Hala Real Madrid بث مباشر.. مباراة (ريال مدريد وأياكس) دوري أبطال أوروبا UEFA Champions League

تنطلق مواجهة ريال مدريد وأياكس الهولندي فى تمام الساعة الحادية عشر اليوم الثلاثاء بتوقيت مكة المكرمة، مباراة ريال مدريد وأياكس الهولندي، فى لقاء الإياب من لقاءات دور 16 من دوري أبطال أوروبا 2019.

ويمكن مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام، التي تقام على ملعب سانتياجو برنابيو على قنوات بي إن سبورتس.

ويسعى ريال مدريد لتحقيق الفوز، وسيصب تركيزه على الاحتفاظ بلقب دوري أبطال أوروبا، كوسيلة وحيدة لإنقاذ ما تبقى من موسمه المتعثر.