اونلاين | بث مباشر| مشاهدة مباراة (ريال مدريد وأياكس) اليوم 5 مارس في دوري أبطال أوروبا

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بث مباشر| مشاهدة مباراة (ريال مدريد وأياكس) اليوم 5 مارس في دوري أبطال أوروبا

يواجه نادي أياكس امستردام الهولندي، مضيفه فريق ريال مدريد الإسباني، يوم الأربعاء في العاشرة مساءً على ملعب "يوهان كرويف"، ضمن منافسات ذهاب دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

بث مباشر| مشاهدة مباراة (ريال مدريد وأياكس) اليوم 5 مارس في دوري أبطال أوروبا

وجاءت تشكيلة ريال مدريد المتوقعة :-

بث مباشر| مشاهدة مباراة (ريال مدريد وأياكس) اليوم 5 مارس في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى : كورتوا.

خط الدفاع : كارفخال - راموس - فاران - ريجولين.

خط الوسط : مودريتش - كروس - كاسيميرو - فينسيوس.

خط الهجوم : جاريث بيل - كريم بنزيما.

بث مباشر| مشاهدة مباراة (ريال مدريد وأياكس) اليوم 5 مارس في دوري أبطال أوروبا

بينما من المتوقع أن يبدأ فريق أياكس بتشكيلة مكونة من عناصر شباب كالتالي :-

بث مباشر| مشاهدة مباراة (ريال مدريد وأياكس) اليوم 5 مارس في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى : اونانا.

خط الدفاع : كريستينسين - دي ليخت - بليند - تاجليافيكو.

خط الوسط : لاسي - دي يونج - حكيم زياش - فان دا بيك.

خط الهجوم : تاديتش - هونتلر.

بث مباشر| مشاهدة مباراة (ريال مدريد وأياكس) اليوم 5 مارس في دوري أبطال أوروبا

ويعد تاديتش من أبرز اللاعبين في فريق اياكس، حيث سجل 8 أهداف حتى الآن في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، والذي انضم للفريق الهولندي في بداية الموسم الحالي من نادي ساوثهامبتون الإنجليزي.

بث مباشر| مشاهدة مباراة (ريال مدريد وأياكس) اليوم 5 مارس في دوري أبطال أوروبا

ورحل اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوف ريال مدريد في بداية الموسم الحالي، منتقلا إلى نادي يوفنتوس الإيطالي، مما أثر على أداء الملكي في هذا الموسم، ولكن بدأ الملكي في استعادة مستواه المميز في الفترة الأخيرة.

بث مباشر| مشاهدة مباراة (ريال مدريد وأياكس) اليوم 5 مارس في دوري أبطال أوروبا

وسجّل بنزيما ثلاثة اهداف في ستة مباريات بدوري أبطال أوروبا أوروبا هذا الموسم، والفرنسي سيريد ان يكسر الرقم القياسي له بسبعة اهداف في موسم 2011/12

بث مباشر| مشاهدة مباراة (ريال مدريد وأياكس) اليوم 5 مارس في دوري أبطال أوروبا

نقدم لكم البث المباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس مساء الثلاثاء في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، إليكم معلومات البث المباشر للمواجهة المرتقبة التي تأتيكم مباشرة وحصرياً عبر قنوات beIN SPORTS.

بث مباشر| مشاهدة مباراة (ريال مدريد وأياكس) اليوم 5 مارس في دوري أبطال أوروبا

مباراة ريال مدريد وأياكس مباشر

البث المباشر لمباراة ريال مدريد وأياكس

مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس على الانترنت

معلومات البث المباشر

مواجهة شالكه ومانشستر سيتي تأتيكم في مساء الأربعاء 5 أذار/مارس 2019.

• المباراة ستكون مذاعة باللغة العربية على beIN SPORTS HD1 وبالإنكليزية على beIN SPORTS HD11.

• ريال مدريد وأياكس مواجهة ستكون مصحوبة بتعليق الزميلين علي محمد علي وخالد الحدي.

• البث المباشر لمباراة ريال مدريد وأياكس سيكون متاحاً على الإنترنت من خلال beIN CONNECT.

تابعونا قبل انطلاق مباراة ريال مدريد واياكس لمشاهدة البث المباشر..