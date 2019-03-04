الان تتابع نادي نجران يعلن التعاقد مع محترف إيطالي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 52 دقيقة - 11:51 م, 4 مارس 2019 م التعليقات: 0 وقعت إدارة نادي نجران عقد احتراف مع اللاعب الإيطالي ماركو طاغباجومي (مهاجم) ليمثل الفريق بديلاً للمصاب مويس زونقو. وووصل اللاعب إلى منطقة نجران أمس وبدأ تمارينه مع الفريق.

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