شكرا لقرائتكم خبر عن عودة: الحمد لله أن الهزيمة برباعية جاءت ضد الأهلي.. واللاعبون لم يلتزموا بالتعليمات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد عودة، المدير الفني لبتروجت، أن خسارة فريقه برباعية أمام الأهلي جاءت لعدم التزام اللاعبين بما يقال لهم قبل المباراة من تعليمات.

وفاز الأهلي على بتروجت برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ26 للدوري المصري.

وقال عودة عقب المباراة لقناة أون سبورت: «الحمد لله أن الهزيمة برباعية جاءت ضد الأهلي، كنت متوقعا أن تحدث الهزيمة ولكن ليس بهذه الطريقة».

وتابع: «عدم الالتزام بالتعليمات فتح المساحات أمام لاعبي الأهلي للتسجيل».

وأوضح: «واجهنا الأهلي وهو في أفضل حالاته، منذ شهرين كان الأهلي يعاني من إصابات، والآن عاد الجميع».