شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتي: صالح جمعة سيكون له دور مع الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، إن صالح جمعة لاعب وسط الفريق سيكون له دور مع الأهلي في الفترة القادمة، موضحا أنه يحرص على تنفيذ عملية التدوير بين اللاعبين تجنبا للإرهاق.

وأوضح لاسارتي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب لقاء بتروجت: «عندما تسير النتائج بشكل جيد من الصعب أن تجري تغييرات كثيرة، لكن صالح سيحصل على الفرصة، خاصة أنه يتدرب بشكل جيد جدًا في المران، وسيحصل على الفرصة في الوقت المناسب».