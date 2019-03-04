شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة تحفظ التحقيق في اتهام رئيس الزمالك لرئيس اللجنة الأوليمبية بالسب والقذف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قررت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول، حفظ التحقيق في بلاغ قدمه رئيس نادي الزمالك، للنيابة ذكر فيه أن خطابًا متداولًا منسوبًا لرئيس اللجنة الأوليمبية أرسله لرئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد يتضمن سبًا وقذفًا له.

وأفادت التحقيقات التي أجرتها النيابة بأن الخطاب المتداول الذي ورد في بلاغ رئيس نادي الزمالك غير صحيح وتوقيع رئيس الأوليمبية عليه غير صحيح فقررت حفظ التحقيق في البلاغ.