شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه يسجل وكريم حافظ يصنع في تعادل قاسم باشا بالدوري التركي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

سجل المصري محمود حسن تريزيجيه جناح فريق قاسم باشا التركي، وصنع زميله كريم حافظ أول أهدافه في الموسم الحالي، خلال المواجهة التي تعادل بها فريقهما مع طرابزون سبور بهدفين لمثلهما، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين بالدوري التركي الممتاز.

ولعب تريزيجيه أساسيًا، بينما شارك حافظ بديلًا مع بداية الشوط الثاني للمواجهة، ولعب الأخير في مركز الظهير الأيمن على غير المعتاد، حيث يشارك في مركز الظهير الأيسر.

تقدم طرابزون في شوط المباراة الأول بهدفين سجلهما أنتوني نواكاييمي في الدقيقتين 30 و45، بينما قلص أصحاب الأرض الفارق عن طريق ستيبي بيركا بعد تمريرة من كريم حافظ في الدقيقة 63، وأدرك قاسم باشا التعادل في الدقيقة الأخيرة عن طريق ركلة جزاء نفذها تريزيجيه بنجاح.

بتلك النتيجة، رفع قاسم باشا رصيده إلى 30 نقطة، مستقرًا في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري التركي الممتاز، بينما رفع طرابزون سبورت رصيده إلى 37 نقطة في المركز الرابع.