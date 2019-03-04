شكرا لقرائتكم خبر عن مارتن لاسارتي: الأهلي قدم أفضل مبارياته هذا الموسم أمام بتروجت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أكد مارتن لاسارتي، المدير الفني لفريق الأهلي، أن فريقه قدم أفضل مباراة له خلال الفترة الأخيرة، بفوزه الكبير اليوم الاثنين، على بتروجت.

وحقق الأهلي فوزا كبيرا على بتروجت برباعية نظيفة، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ26 من عمر الدوري الممتاز.

وقال لاساراتي- خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء- إن الأهلي حقق فوزا مستحقا على بتروجت بعدما سيطر الفريق الأحمر على مجريات اللعب طوال شوطي المباراة، معربا عن سعادته بمستوى جميع اللاعبين اليوم.

وأضاف لاسارتي: «راضٍ تماما عن أداء الأهلي اليوم، وحققنا العديد من المكاسب أبرزها مشاركة رامي ربيعة ووليد أزارو بعد عودتهما من الإصابة.. ولكن الشيء السلبي الوحيد هو حصول كريم نيدفيد على الإنذار الثالث وإيقافه في اللقاء القادم أمام الزمالك».

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