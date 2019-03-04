شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد الجريح يبحث عن انتفاضة أمام أياكس فى دورى الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يحل أياكس ضيفًا ثقيلًا على ريال مدريد، فى العاشرة مساءً، على ملعب «سانتياجو برنابيو»، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دورى أبطال أوروبا.

وأعلن الاتحاد الأوروبى «يويفا» تعيين الألمانى فيليكس بريش حكماً لموقعة ريال مدريد وأياكس فى إياب ثمن نهائى دورى أبطال أوروبا.

كان فريق ريال مدريد قد تغلب على أياكس أمستردام الهولندى بنتيجة 2-1 فى ذهاب دور الـ16 لدورى أبطال أوروبا 13 فبراير الماضى على ملعب «يوهان كرويف أرينا» بالعاصمة الهولندية «أمستردام». ويكفى فريق ريال مدريد التعادل السلبى ضد أياكس من أجل العبور إلى الدور ربع النهائى بمسابقة دورى أبطال أوروبا.

يدخل ريال مدريد المباراة بعدما خسر أمام برشلونة فى الكلاسيكو بهدف دون رد، فى إطار منافسات الجولة 26 من الدورى الإسبانى، وذلك فى المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء السبت الماضى، على ملعب سانتياجو برنابيو، وبهذا التعثر بقى الفريق فى المركز الثالث فى جدول الترتيب برصيد 48 نقطة، فبعد أن خاض الملكى 26 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز 15 مباراة، وتعادل فى ثلاث، وتلقى 8 هزائم.

ويأتى فريق أياكس فى وصافة جدول ترتيب الدورى الهولندى برصيد 56 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن أيندهوفن الذى يتصدر الترتيب حاليًا، وكانت آخر مبارياته فى الدورى أمام فريق أدون دين هاج وحقق الفوز بخمسة أهداف مقابل هدف، ومنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 23 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز فى 18 مباراة، وتعادل فى اثنتين، وخسر ثلاث مباريات فقط. وسيغيب عن ريال مدريد فى المباراة ضد أياكس ماركوس يورينتى بداعى الإصابة، وسيفتقد الميرنجى قائد الفريق سيرخيو راموس بسبب الإيقاف. وسيبدأ سانتياجو سولارى بنفس الطريقة التى اعتاد عليها الفريق منذ بداية الموسم، وسيدفع بفاران وناتشو فى قلب الدفاع لتعويض غياب الدولى الإسبانى، أما خط الوسط فسيتكون من الثلاثى تونى كروس، وكاسيميرو، ولوكا مودريتش، وسيقود هجوم الملكى كريم بنزيمه بجانب فينيسيوس جونيور ولوكاس فاسكيز.

ويدخل ريال مدريد المباراة بتشكيل مكون من تيبو كورتوا فى حراسة المرمى، وأمامه مارسيلو، رافائيل فاران، ناتشون ألفارو أو دريوزولا، دانى سيبايوس، كاسيميرو، لوكا مودريتش، فينيسيوس جونيور، كريم بنزيمه، لوكاس فاسكيز.

وسيفتقد أياكس فى إياب دور الـ16 من دورى الأبطال كاريل إيتنج بداعى الإصابة، ولن يفتقد الفريق أى لاعب آخر بداعى الإيقاف.

وسيبدأ المدرب إريك تين هج بنفس الطريقة التى اعتاد عليها مع الفريق، وسيتولى قيادة دفاع الفريق الثنائى جويليرمو ماريبان وماتياس دى ليخت، وسيدفع بجويل فليتمان لتعويض غياب النمساوى المصاب، وسيقود هجوم الفريق ديفيد نيريس، بجانب حكيم زياش، دوسان تاديتش. ويدخل الفريق الهولندى المباراة بتشكيل مكون من أندريه أونانا فى حراسة المرمى، وأمامه نيكولاس تاجليافيكو، جويليرمو ماريبان، ماتياس دى ليخت، جويل فيلتمان، دالى بليند، فرينكى دى يونج، دونى فان دى، حكيم زياش، ديفيد نيريس، دوسان تاديتش.