شكرا لقرائتكم خبر عن «يوسف»: حققنا فوزًا مهمًا أمام بتروجت.. وحصدنا ثلاث نقاط ثمينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال محمد يوسف، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، إن مواجهة بتروجت كانت صعبة، لكن الفريق نجح في تحقيق الفوز بأربعة أهداف نظيفة وحصد 3 نقاط ثمينة في إطار المنافسة بالبطولة.

وأضاف يوسف أن الأهلي قام بدراسة المنافس جيدًا، ونجح في تسجيل هدف مبكر عن طريق جونيور أجاي، ليفتح هذا الهدف الطريق لإضافة ثلاثة أهداف أخرى فضلا عن إهدار العديد من الفرص.

وأوضح أن المباراة شهدت العديد من النقاط الإيجابية، وبخلاف الفوز الكبير برباعية، فإن الجهاز الفني سعى إلى الاطمئنان على العديد من العناصر العائدة من الإصابة، بإشراك رامي ربيعة ووليد أزارو، وهو ما يعد من أهم المكاسب التي حققها الفريق، وإن كانت هناك خسائر أيضا بإصابة حمدي فتحي، وحصول كريم نيدفيد على الإنذار الثالث.

وشدد يوسف على أن مجلس الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، يوفر للجهاز الفني واللاعبين المناخ الجيد لتحقيق الفوز، وأن الجهاز الفني قرر إغلاق صفحة مباراة بتروجت، والتركيز في المواجهة القادمة أمام فريق فيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا.