الأهلى يفوز على بتروجيت برباعية نظيفة ويحتل وصافة الدوري برصيد 51 نقطة

نجح الأهلى فى الفوز على بتروجت بأربع أهداف نظيفة فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدورى الممتاز وهو الفوز الرابع الذى يحققه الأهلى بنفس النتيجة على الفريق البترولى فى تاريخ لقاءات الفريقين.

أحرز أهداف الأهلى، كل من النيجيرى جونيور أجايى الهدف الأول لفريقه فى شباك بتروجت بالدقيقة 8 من عمر المباراة، ونجح مروان محسن فى إحراز الهدف الثانى فى الدقيقة 31 .وجيرالدو أحرز الهدف الثالث فى الدقيقة 70، وكريم نيدفيد في الدقيقة 74.

وضم تشكيل الأهلي كلا من..حراسة المرمى: محمد الشناوي، خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – على معلول، خط الوسط: كريم نيدفيد – ناصر ماهر – حمدي فتحي- جيرالدو، خط الهجوم: مروان محسن واجاي.

بينما ضم تشكيل بتروجت كلاً من.. حراسة المرمى: محمد بونجا، خط الدفاع: حمادة طلبة – إبراهيم القاضى – أحمد عبد الرسول – احمد سالم صافى، خط الوسط: أحمد العجوز – حميد ماو – أحمد زولا – محمد فييرا، خط الهجوم: أحمد عفيفى – كريس جادى.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلى إلى النقطة 51 محتلاً المركز الثانى فى جدول الدورى المصرى، فيما استمر بتروجت فى المركز الثالث عشر برصيد 25 نقطة.

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