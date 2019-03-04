الاتحاد يكيل الريان بخماسية في البطولة الآسيوية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استهل الاتحاد مشواره في دوري أبطال آسيا لكرة القدم بالفوز على ضيفه الريان القطري 5-1 اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية.

وتصدر الاتحاد المجموعة التي فاز فيها لوكوموتيف على الوحدة الإماراتي 2-0.

وهو أول فوز للاتحاد على ملعبه منذ بداية الموسم الحالي على مستوى مختلف المنافسات.

وقاد المهاجم الدولي فهد المولد فريقه بنجاح عندما سجل هدفين وتسبب في ثالث من خلال الحصول على ضربة جزاء، كما صنع هدفا، وكان بإمكانه رفع أهدافه إلى ثلاثة، حيث أضاع فرصة مواجهة للمرمى في الشوط الثاني.

وافتتح الريان التسجيل في الدقيقة 23 عن طريق غونزالو فييرا من تسديدة خارج الـ18 يسار فواز القرني، فيما عادل للاتحاد فهد المولد (45)، ثم أضاف عبدالعزيز العرياني الهدف الثاني من صناعة المولد (46) لينتهي الشوط الأول اتحاديا.

وفي أول 3 دقائق من الشوط الثاني أضاف المدافع زياد الصحفي الهدف الثالث للاتحاد (48)، فيما تكفل عبدالرحمن الغامدي بالهدف الرابع من ضربة جزاء ارتكبت مع فهد المولد (70).

وفي الدقيقة 78 سجل فهد المولد هدفه الشخصي الثاني والخامس لفريقه.