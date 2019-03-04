شكرا لقرائتكم أخبار يوفنتوس اليوم الأثنين 4 / 3 / 2019 بنعطية واثق من تخطى أتليتكو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المغربي مهدي بنعطية مدافع يوفنتوس السابق، أن أتلتيكو مدريد يعتمد استغلال الأخطاء التي ترتكبها الفرق المنافسة، في إشارة لمواجهة دوري الأبطال السابقة بين الفريقين، والتي حسم الفريق المدريدي الذهاب فيها بهدفين نظيفين.

وقال بنعطية في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس الإيطالية: "أتلتيكو منافس صعب للغاية، هو يلعب كرة القدم قليلاً داخل الملعب، ويحاول فقط استغلال أخطائك، هو فريق خطير للغاية في الكرات الثابتة، وهذا ما شاهدناه في مباراة الذهاب".

وأضاف: "على تعويض خسارة الذهاب 0-2 على ملعب واندا ميتروبوليتانو، والتأهل للدور الثمانية من مواجهة الإياب التي سيحتضنها ملعب أليانز ستاديوم 12 مارس الجاري.

وقال في هذا الصدد: "بالنظر للإمكانيات التي يمتلكها الفريق، أعتقد أنه قادر على تقديم مستوى أفضل بكثير من مباراة الذهاب، لاسيما مع تواجد لاعبين بحجم (البوسني) ميراليم بيانيتش، و(الأرجنتيني) باولو ديبالا، و(البرتغالي) كريستيانو رونالدو، كنت أتوقع أن يأخذ يوفنتوس المبادرة".

وتابع المدافع الدولي: "يوفنتوس لم يمت بعد، ولديه الإمكانيات اللازمة للتأهل والوصول للنهائى".

وأوضح: "عندما تشاهد رونالدو وهو يتدرب، ستدرك على الفور أنه بطل بما تحمله الكلمة من معنى، يعمل أكثر من أي لاعب، إنه ماكينة حرب لا تهدأ، وعلى المستوى الشخصي أيضا هو ذكي للغاية، وشخص استثنائي، ومتواضع للغاية، كما أنه يمتلك دائماً طموح الفوز، ولهذا فهو الأفضل في العالم".

بيرلو مرشح لتدريب شباب يوفنتوس

تواجد الإيطالى أندريا بيرلو، نجم يوفنتوس الإيطالى السابق فى قائمة المرشحين لتولى تدريب فريق الشباب بصفوف اليوفى تحت 23 عامًا.

لعب بيرلو بقميص يوفنتوس فى الفترة بين عامى 2011 و2015، قبل الانتقال إلى نيويورك سيتى الأمريكى، والذى اعتزل فى صفوفه فى يناير قبل الماضي.

أكدت صحيفة "كورييرى ديللا سيرا" الإيطالية أن إدارة يوفنتوس تفكر فى التعاقد مع بيرلو لقيادة فريق تحت 23 عاما مع بداية الموسم المقبل خلفا لماورو زيرونيلى مدرب الفريق الحالى.

وفشل زيرونيلى فى تحقيق هدف الفريق بالتأهل من دورى الدرجة الثالثة الإيطالى، بعدما تولى تدريب "البيانكونيري" تحت 23 عاما مطلع الموسم الحالى، ولكنه فشل.

جدير بالذكر أن بيرلو يعمل فى الوقت الحالى محللًا فى شبكة قنوات "سكاى سبورتس" الإيطالية، إلا أنه متحمس للعمل مديرا فنيا فى الفترة المقبلة.