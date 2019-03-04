شكرا لقرائتكم أخبار ريال مدريد اليوم الأثنين 4 / 3 / 2019 وحقيقة رحيل بيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الصديق المقرب من جاريث بيل في ريال مدريد، لوكا مودريتش، أنه لا يتوقع رحيل المهاجم الويلزي عن الفريق، مطالباً جماهير النادي الملكي بعدم إطلاق صافرات استهجان ضده وألا ينسوا ما فعله للنادي.

وبعد تعرضه لصافرات الاستهجان في مباراتي الكلاسيكو أمام برشلونة في الدوري والكأس، واللتين خسرهما الريال على ملعبه سانتياجو برنابيو، قال مودريتش خلال مؤتمر صحفي عشية مواجهة أياكس أمستردام الهولندي في إياب دور 16 بدوري الأبطال: "جاريث بحالة جيدة، رغم أن كل لاعب يمر بفترة في مسيرته لا يشعر فيها بأفضل حالاته، هذا يحدث للجميع، لكن عليه الاستمرار، أراه سعيداً، ولديه رغبة لإخراج القدرات التي نعرفها عنه".

وأضاف: "لا ينبغي نسيان ما قدمه لهذا النادي، يبدو أن كل شيء يتم نسيانه بسهولة، لديه الرغبة وهو يعمل ويرغب في أن يعود جاريث الذي دائما ما ساعد الفريق".

وبحسب مودريتش، فإن انخفاض مستوى بيل لا يعكس اقترابه من الرحيل عن ريال مدريد بنهاية الموسم: "لا أتوقع نهاية مسيرته هنا، في رأيي لايزال يمتلك الكثير ليقدمه للفريق، وسيفعل ذلك من خلال العمل، هذه هي الطريقة الوحيدة".

وكيل أعمال بيل لمشجعي الريال: الأولى بكم تقبيل قدميه

وجه وكيل أعمال اللاعب الويلزي جاريث بيل، انتقادات لاذعة لمشجعي ريال مدريد، معتبراً أن الأولى بهم "تقبيل قدميه" نظراً لما قدمه للفريق، وذلك على خلفية صافرات الاستهجان بحق اللاعب في المباراة ضد الغريم برشلونة، والتي خسرها الريال على ملعبه سانتياغو برنابيو في "الليجا".

ساهم المدرب الأرجنتيني لريال سانتياجو سولاري بالنقمة على بيل، بعدما همش النجم الويلزي في مباريات الأسابيع الأخيرة، ولم يدافع عنه بالشكل اللازم تجاه الانتقادات الموجهة إليه من وسائل الاعلام.

وتجلى امتعاض الجمهور من بيل وأدائه لدى استبداله في مباراة السبت بماركو أسينسيو، حيث وجهت له الصافرات من مدرجات الملعب الذي شهد سقوط النادي "الملكي" أمام غريمه برشلونة مرتين في غضون أيام.

ولم يكن وكيل الأعمال جوناثان بارنيت راضياً عما لقيه موكله، وقال لشبكة سكاي سبورتس: "هذا الجيل من مشجعي ريال سيتحدث عن أهداف غاريث لسنوات، بصراحة يجب أن يخجلوا من أنفسهم".

وأضاف: "جاريث يستحق أكبر قدر من الاحترام، الطريقة التي تعامل بها جمهور الريال مع غاريث مشينة، في السنوات الست التي أمضاها في إسبانيا، فاز بكل شيء هو أحد أفضل اللاعبين في العالم، الأولى بهؤلاء المشجعين أن يقبلوا قدميه".

وتصدر بيل العناوين الأسبوع الماضي بعد رفضه الاحتفال بهدف الفوز الذي سجله في مرمى ليفانتي (2-1)، خلال لقاء الفريقين في الدوري الإسباني، مبعداً زملاءه عنه خلال محاولتهم الاحتفال معه.