شكرا لقرائتكم عبد الغنى يحتفل بالأهلى.. وأحمد مرتضى يرد: "ينفع كده..يرضيكو كده"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثار مجدى عبد الغنى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، الجدل بعدما احتفل بفوز الأهلى على بتروجت بنتيجة 4/0 فى المباراة التى جمعتهما على ستاد بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

عبد الغنى أشعل "تويتر" وأثار حماس الأهلاوية بعدما غرد قائلاً: "بالأربعة يا حبيبى بالأربعة مع وضع قلب أحمر فى نهاية التغريدة".

ليشتاط أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك السابق غضبًا، ويرفض احتفال عبد الغنى خاصة وإنه عضوًا باتحاد الكرة، وهو منصب حساس لا يجوز لأى مسئول به أن يعلن انحيازه لفريق على حساب أخر.

ورد أحمد مرتضى على تغريدة عبد الغنى، بتغريدة مماثلة قائلاً خلالها: "مع إحترامى.. هل يجوز أن يعلق كابتن مجدى عبد الغنى على فوز الأهلي رغم إنه يمثل اتحاد الكرة الذى ينظم المسابقة".