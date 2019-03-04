شكرا لقرائتكم ناصر عباس يكتب : أداء تحكيمى سهل فى مباراة الأهلى وبتروجت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز الأهلى على نظيره بتروجت برباعية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلى للنقطة 51 محتلاً المركز الثانى فى جدول الدورى المصرى، فيما أستمر بتروجت بالمركز الـ 13 برصيد 25 نقطة .

حرص ناصر عباس الحكم الدولى السابق على تحليل مواجهة الأهلى وبتروجت والوقوف على أبرز الحالات التحكيمية التى شهدها اللقاء فى التقرير التالى..

الأهلي * بتروجيت

إستاد : بترو سبورت

المسابقة : بطوله الدوري العام ( الأسبوع 26 ) )

نتيجة المباراة : أربعه أهداف مقابل لا شئ لصالح الأهلي

حكم ساحة : أمين عمر

المساعد الأول : يوسف البساطي

المساعد الثاني : محمد عبدالمجيد

الحكم الرابع : عمرو رمضان

الحكمان الإضافيان : محمد عادل و محمد عباس

ميزان التقييم لطاقم التحكيم :

حكم المباراة : أمين عمر

المخالفات الفنية : تقدير جيد من الحكم في احتساب غالبيه المخالفات بتقدير صحيح نتيجة المتابعة الجيدة وقراءه طرق وأساليب لعب الفريقين , سمح باستمرار اللعب في حالات اللعب العادل وكان معياراه في احتساب المخالفات معيار واحد. .

العقوبات الانضباطية : انذر الحكم كريم ندفيد لاعب الأهلي في الدقيقة 36 للاعتراض علي القرار وفي الدقيقة 89 يشهر الحكم البطاقة الصفراء للاعب بتروجيت زولا نتيجة اللعب بتهور مع لاعب الأهلي كريم ندفيد . تغاضي الحكم عن إنذار لاعب الأهلي علي معلول في الدقيقه 45 نتيجة اللعب بتهور.

اللياقة البدنية والتمركز : استغل الحكم عناصر اللياقة البدنية بداية من التحمل البدني العام علي مدار الشوطين ثم الانتقال إلي عناصر آخري مثل التحرك السريع والقراءة الجيدة ومتابعه اللعب خاصة من الناحية العكسية للحكام المساعدين وذلك في الدقائق 4 , 14 , 87 بتكنيك صحيح.

درجه صعوبة المباراة : مباراة متوسطه المستوي نتيجة تفوق لاعبي الأهلي في طرق اللعب , النتيجة.

تقيم الحكمان المساعدان

المساعد الأول : أشار علي حاله تسلل في الدقيقه 18 علي لاعب بتروجيت لم يشاهد الراية حكم المباراة نتيجة عدم التواصل البصري والاعتماد علي السماعات , واستمر اللعب ثم احتسب الحكم لمسه يد علي لاعب بتروجيت وكان , في الدقيقة 23 أشار المساعد علي تسلل صحيح . تميز الحكم المساعد في هدف الاهلي الرابع نتيجه الليقظه والتركيز والربط الصحيح لحظه لمس الكره وموقف التسلل .

المساعد الثاني : تميز الحكم المساعد في حاله هدف الأهلي الثاني وقرار رائع من المساعد باستمرار اللعب لايوجد تسلل. أشار علي تسلل في الدقيقه 82 وقرار صحيح .

الحكم الرابع : تعاون مع طاقم التحكيم طبقا للقانون .

الحكمان الإضافيان : تحركات جيده علي الخطوط خارج ميدان اللعب يقظه واهتمام وتركيز وتعاون مع الحكم بشكل ممتاز .

التقييم بالدرجات : حكم المباراة 8.9 / 10 المساعد الأول 8.9 / 10 المساعد الثاني 8.9 / 10 الحكم الرابع 8.5 الإضافيان 8.6 /10 , 8.6 / 10