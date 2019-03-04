شكرا لقرائتكم أخبار ميسى اليوم الأثنين 4 / 3 / 2019 مبابى يهدد الساحر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فشل ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسبانى بالتسجيل خلال الكلاسيكو الأخير ضد ريال مدريد، فى المباراة التي انتهت بفوز برشلونة بهدف إيفان راكيتيتش السبت الماضي على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتوقف رصيد ميسي التهديفي عند الهدف 25 ليجمع 50 نقطة في سباق الحذاء الذهبي لأفضل هدافي القارة الأوروبية.

ويواجه الأرجنتيني منافسة قوية من الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان.

وسجل مبابي هدفي فريقه أمام كان، ليرفع رصيده إلى 24 هدفًا برصيد 48 نقطة، في المركز الثاني خلف ليونيل ميسي مباشرة وبفارق هدف واحد فقط وذلى فى المباراة التى أقيمت أمس الأول وانتهت بفوز الفريق الباريسى بهدفين لهدف.

نيمار يتغزل فى ميسى

ترك مهاجم باريس سان جرمان ومنتخب البرازيل لكرة القدم نيمار دا سيلفا، الباب مفتوحًا أمام إمكانية الانتقال إلى صفوف العملاق الإسبانى ريال مدريد.

ويتعافى أغلى لاعب فى العالم حاليًا من إصابة فى قدمه تعرض لها فى 23 يناير الماضى، وارتبط بالعودة إلى الدورى الإسبانى منذ انضمامه إلى باريس سان جرمان من الغريم التقليدى برشلونة فى عام 2017.

وقال نيمار (27 عامًا) فى حديث مطول لقناة "جلوبو" البرازيلية تم تسجيله فى باريس، بمناسبة قرب إكماله 10 أعوام فى مسيرته الاحترافية فى المستقبل كل شىء ممكن.

وأضاف اللاعب البرازيلي: "أنا لا أقول إننى ذاهب إلى ريال مدريد، اهدأوا.. الجميع يعرف أننى حققت حلمى الذى كان (اللعب) لبرشلونة.. اعتدت قول ذلك منذ كنت صغيرًا ونجحت فى تحقيقه".

وتابع لاعب باريس سان جيرمان: "ريال مدريد هو واحد من أكبر الفرق فى العالم، كل اللاعبين الذين يحظون باهتمام من هذا النادى يرغبون فى الدفاع عن ألوانه.. أنا الآن سعيد جدا فى باريس، أنا بخير، ولكن فى المستقبل، كل شىء ممكن".

وعاد نيمار للحديث عن علاقته بزميله السابق فى برشلونة الدولى الأرجنتينى ليونيل ميسى الذى أكد أنه بعث له تحياته بعد سماعه عن الإصابة، التى تعرض لها فى الآونة الأخيرة، وقال: "فى الوقت الذى احتجت فيه دعم أكثر من الناس والفريق، جاءنى أفضل لاعب فى العالم ليقول لى: أنا هنا لمساعدتك".

كما أشاد نيمار بزميله فى نادى العاصمة الدولى الواعد كيليان مبابى، مشيرًا إلى أنه "سيكون واحدًا من أعظم لاعبى كرة القدم فى العالم على الرغم من أن كلاهما يتطلعان لأكبر الجوائز الفردية فى هذه الرياضة".

وقال المهاجم البرازيلى: "سيصبح واحدًا من أفضل اللاعبين فى تاريخ كرة القدم وأحاول أن أساعده بأفضل ما يمكن.. تربطنا نفس الصداقة التى كنت أربطها مع ليونيل، حتى فى خضم المنافسة على الفوز بالكرة الذهبية".

وابتعد نيمار عن الملاعب لمدة 3 أشهر العام الماضى خلال إصابته الأولى فى مشط القدم وعاد قبل أيام قليلة من انطلاق المونديال الروسى والذى ودعه المنتخب البرازيلى من الدور ربع النهائى بخسارته أمام بلجيكا 1-2.

وأضاف نيمار: "الإصابة فى الكاحل، تكون دائمًا مزعجة وتستغرق وقتًا أطول للعودة إلى الحالة الطبيعية".

ويأمل باريس سان جرمان فى أن يعود النجم البرازيلى للمشاركة فى ربع نهائى دورى أبطال أوروبا الذى يطمح الفريق لخوضه لاسيما بعد تقدمه على منافسه مانشستر يونايتد الإنجليزى 2-0 فى مانشستر فى ذهاب ثمن النهائى فى 12 فبراير الماضى، ويلتقى الفريقان إيابًا الأربعاء المقبل على ملعب بارك دى برانس فى باريس.