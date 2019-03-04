شكرا لقرائتكم نيجيريا بدون أحمد موسى وموسيس فى مواجهة الفراعنة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استدعى جيرنوت روهر، المدير الفني للمنتخب النيجيري، عن قائمة ضمت 23 لاعبا لمباراة سيشيل المحدد لها 22 مارس الجارى في تصفيات أمم إفريقيا، ومواجهة مصر الودية يوم 26 من الشهر ذاته.

وضمت قائمة منتخب نيجيريا كلا من فرانسيس أوزو وأوكوكو إيزنوا ودانيال اكباي ومعه أولولوا إينوا وعبدالله شيهو وفلنتين أوزور نوفور وشودوزى أوازيم وويليام أوكونج وليون بالجوين وكينيث أوميرو وجاميلو كولينز.

كما ضمت القائمة ويلفيرد نديد وأوجنيكارو إيتيبو وأحمد موسى وفيكتور أوسيمين وموسيس سيمون وهنري أونيكيرو وأوديون أوجيلو وأليكس أيوبى وصامويل كالو وبول أوناكو.

كما غاب النجم فيكتور موسيس وأحمد موسى وعدد من النجوم بهدف اراحتهم لعدم الحاجة لجهودهم بعدما تأكد الفريق من وصول لأمم افريقيا وحاجته لتجربة عناصر جديدة.