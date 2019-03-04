أخبار ليفربول اليوم الأثنين 4 / 3 / 2019 فان ديك يحصل على جائزة الأفضل...

جدة - عمرو شويل حصل فيرجيل فان ديك على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز من رابطة اللاعبين المحترفين عن شهر فبراير.

وخرج من المنافسة لاعبي مانشستر سيتي الثلاثة سيرجيو أغويرو وايميريك لابورت ورحيم سترلينج بالإضافة إلى لاعب بيرنلي آشلي بارنس ولاعب خط وسط مانشستر يونايتد بول بوجبا.

وهذه هي المرة الثانية التي يحصل فيها فان ديك على هذه الجائزة بعد أن فاز بها في نوفمبر الماضي.

لعب كابتن هولندا جميع مباريات الدوري الأربعة لليفربول خلال هذا الشهر، وحافظ على شباك الفريق نظيفة في ثلاث مباريات وسجل هدفين.

روبرتسون: سنقاتل حتى النهاية

يستطيع ليفربول التأقلم مع الظروف الحالية والدفع حتى اللحظة الأخيرة من الموسم، وفقا لما تعهد به أندي روبرتسون.

وتعادل الريدز سلبياً يوم الأحد مع إيفرتون، ليتخلف عن الصدارة بفارق نقطة عن مانشستر سيتي.

وقال روبرتسون لموقع ليفربول: "نحن فقط خلف سيتي بنقطة. لا يزال هناك الكثير، إذا أسقطوا المزيد من النقاط سنكون هناك للاستفادة من الأمر، وهذا ما يتعين علينا القيام به. سنلعب حتى صافرة النهاية. سنقاتل من أجل كل شيء. علينا الاستفادة من خسارتهم للنقاط مثلما فعلوا معنا".

"كانت الأمور محبطة أمام المرمة، لكن بخلاف ذلك الجميع يعرف ما هي مواجهات الديربي وكيف يكون التعامل معها والقتال فيها. لم نستغل الفرص التي سنحت لنا. عندما يحدث هذا، يكون من المهم ألا تستقبل الأهداف".

"لم يكن لدى إيفرتون العديد من الفرص. نستعد لمواجهة بيرنلي ونأمل في الحصول على الثلاث نقاط. ما زال أمامنا طريق طويل لنقطعه، وعلينا القيام بتغييرات ديناميكية، لأننا الآن أصبحنا من نطارد. نحن بحاجة الآن لمواصلة الضغط على سيتي بشتى الطرق".

"في الجولة الماضية أمام مانشستر يونايتد، لم نخلق فرص ضد يونايتد، وكانت مباراة غريبة. أمام إيفرتون كان لدينا ثلاث أو أربع فرص. في يوم آخر كانت هذه الفرص لتدخل المرمى وكانت ستختلف النتيجة".

"قام حارس المرمى بإنقاذ العديد من الفرص، واللاعبين لم يكونوا حاسمين بالشكل الكافي، لهذا كانت المباراة مختلفة عن الأسبوع الماضي. كنا أفضل في خلق الفرص، ولكننا لم نتمكن من إنهائها بنجاح".