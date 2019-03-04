شكرا لقرائتكم كريم حافظ أفضل لاعبى قاسم باشا أمام طرابزون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تألق اللاعب المصرى كريم حافظ، مع فريقه قاسم باشا التركى، فى مواجهة طرابزون سبور، فى المباراة التى انتهت بالتعادل الإيجابى 2/2 مساء اليوم، الاثنين، على ملعب "قاسم باشا"، ضمن منافسات الجولة الـ24 من عمر مسابقة الدورى التركى.

وحصل كريم حافظ على أعلى تقييم بين لاعبى قاسم باشا فى المباراة بحصوله على 8 درجات بحسب موقع "هو سكورد" العالمى المتخصص فى الإحصائيات، رغم مشاركته كبديل فى الدقيقة 45، متفوقا على محمود تريزيجيه الذى حصل على 7.3 درجة.

ونجح كريم حافظ فى صناعة هدف قاسم باشا الأول الذى سجله ستيب باريتشا فى الدقيقة 63، فيما سجل تريزيجيه هدف التعادل من ركلة جزاء فى الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.