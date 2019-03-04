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شكرا لقرائتكم أخبار رونالدو اليوم 4 / 3 / 2019 ومنع يوفنتوس من استعادة هيجواين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشفت تقارير إعلامية بأن إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي لا ترغب في عودة المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين الذي انتقل لنادي تشيلسي الإنجليزي بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري لقاء 35 مليون يورو .
وبحسب صحيفة "كوريرو دي تورينو" الإيطالية، فإن إدارة يوفنتوس لا ترغب في عودة هيجواين لصفوف الفريق في حال رفضت إدارة تشيلسي الاحتفاظ بخدماته ، وذلك لأنها لا تريد تحمل أعبائه المالية حيث يتقاضى راتبا سنويا 10 ملايين يورو ، إضافة إلى كون النادي تعاقد مع الهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي كان سببا أساسيا في رحيل المهاجم الأرجنتيني إلى نادي ميلان بنظام الإعارة الصيف الماضي .
ويتعين على يوفنتوس انتظار نهاية منافسات الموسم الجاري لمعرفة القرار النهائي الذي ستتخذه إدارة تشيلسي بشأن هيجوايين ، إذ ان إدارة النادي اللندني قد تقرر استمراره بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بمنعها من إبرام التعاقدات لفترتين.
وكان هيجوايين قد اكتفى بإحراز هدفين فقط منذ التحاقه بصفوف تشيلسي ، مع الإشارة الى أن مدربه الايطالي ماوريسيو ساري أجلسه احتياطياً أمام مانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزي في مؤشر واضح بخروجه من حساباته التكتيكية.
يشار الى أن هيجوايين قد اضطر لترك تورينو والانتقال إلى مدينة ميلانو خلال الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة تبادلية بين ناديي يوفنتوس وميلان بعد تعاقد الأول مع رونالدو ، غير ان اعارته للثاني لم تكن ناجحة، ليقرر مسؤولو النادي اللومباردي إعارته إلى تشيلسي للتخلص من راتبه الضخم بعد إنخفاض مردوده تهديفي.
يوفنتوس يصعق نابولى فى الكالتشيو
اقترب فريق يوفنتوس من تحقيق لقب الدوري الإيطالي، بعد الفوز الصعب الذى حققه مساء الأحد على وصيفه نابولي بنتيجة 2-1 ، خلال المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب "سان باولو" معقل الفريق السماوي، فى قمة الجولة الـ26 من الدوري الإيطالي.
جاء الهدف الأول عن طريق البوسني ميراليم بيانيتش فى الدقيقة 28 من الشوط الأول من ركلة حرة مباشرة وضعها على يمين حارس مرمى نابولى، وتسبب كريستيانو رونالدو فى طرد الحارس الأساسى بعد عرقلته على منطقة الجزاء.
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