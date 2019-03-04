شكرا لقرائتكم سولارى يشبه ريال مدريد بنجمة هوليود جوليا روبرتس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مع سؤاله عن إمكانية عودة البرتغالي جوزيه مورينيو لمنصب المدير الفني لريال مدريد الإسباني، لم يتردد مدرب "الملكي" الأرجنتيني سانتياجو سولاري، في تشبيه فريقه بالممثلة الشهيرة جوليا روبرتس، مؤكداً أنه لا يشعر بالقلق من مورينيو.

وقال سولاري في المؤتمر الصحفي لفريقه اليوم الإثنين قبل مباراة الغد أمام أياكس الهولندي في دوري أبطال أوروبا: "هذا النادي له عشاق دائماً أكثر من محبى جوليا روبرتس".

وأثار رد سولاري (42 عاماً) موجة من الضحك في المؤتمر الصحفي مثلما حدث بعد سؤال آخر عن المدرب الذي سيقع عليه الاختيار، إذا كانت جوليا روبرتس هي الريال، وعليها أن تختار ما بين سولاري ومورينيو، وأجاب: "سؤال جيد.. علينا أن نسألها".

وكانت وسائل الإعلام الإسبانية تحدثت عن إمكانية عودة مورينيو لتدريب الريال وسط الضغوط التي يعاني منها سولاري بعد خروج الفريق صفر اليدين من بطولة كأس ملك إسبانيا أمام برشلونة وكذلك هزيمته أمام برشلونة للمرة الثانية في غضون 4 أيام ما وسع الفارق بين برشلونة متصدر الدوري الإسباني والريال إلى 12 نقطة.