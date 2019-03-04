شكرا لقرائتكم وائل جمعه بعد فوز الأهلى: إلى مركزنا المعتاد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص وائل جمعة مدافع الأهلى السابق على تهنئة لاعبى الأحمر عقب الفوز الكبير على بتروجت برباعية نظيفة باللقاء الذى جمعهما باستاد بترسبورت في الجولة الـ26 من الدورى الممتاز .

وأحرز أهداف الأهلى، كل من النيجيرى جونيور أجايى الهدف الأول لفريقه فى شباك بتروجت بالدقيقة 8 من عمر المباراة، ونجح مروان محسن فى إحراز الهدف الثانى فى الدقيقة 31 وجيرالدو أحرز الهدف الثالث فى الدقيقة 70، وكريم نيدفيد في الدقيقة 74.

وقال جمعة ": مبروك يا أهلي، انتصار باستحقاق وإعداد جيد لمباراه فيتا"، مشيرا إلى تفوق الأهلى واقترابه من القمة حيث وصل إلى المركز الثانى بفارق نقطة وحيدة عن الزمالك المتصدر برصيد 52 نقطة وقال : "إلى مركزنا المعتاد" فى اشارة منه للإقتراب من الصعود للقمة.