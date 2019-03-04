شكرا لقرائتكم عبد الحفيظ: هل الزمالك يلعب فى أفريقيا والأهلى بالساحل الشمالى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بفريق الأهلى، سعادته بالفوز على بتروجت بأربعة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمعهم على ستاد بتروسبورت.

وقال عبد الحفيظ عقب نهاية اللقاء:"الحمد لله على الفوز وحققنا فوز مهم أمام بتروجت ونحترم محمد عودة مدرب الفريق البترولي الذي يقدم أداء جيد مع الفريق في الفترة الماضية".

وأضاف مدير الكرة:"سعيد بالطبع بالفوز برباعية على بتروجت ولكنى حزين على حصول كريم نيدفيد على الإنذار الثالث وغيابه عن مواجهة الزمالك وهناك ألعاب أشبه بالملاكمة ولم تحتسب ولن أتحدث عن التحكيم"، وأضاف:"نطالب دائما بالعدالة ولكم هل من العدل أن نخوض مباريات بفارق 48 ساعة فى الموسم ويتم تأجيل مباريات أخرى للمنافس وخضنا العديد من المباريات كان الفارق 48 ساعة فقط".

وتابع سيد عبدالحفيظ:"لماذا تم تأجيل مباراة الزمالك لمدة 24 ساعة ، وأنا أعلم أن الكونفدرالية أقوى من دوري الأبطال ولكن هل من العدل أن يستفيد المنافس من إجهادي ولا استفاد من اجهاده".

واستطرد: "لا أعرف سبب تأجيل المباراة وهل عاد الزمالك من إفريقيا والأهلي عاد من الساحل الشمالي"، وأوضح عبدالحفيظ : "الأهلى خاض 6 مباريات بفارق 48 ساعة، وهناك واحد بيطلع يقول دائما عندى شيزوفرينيا ولكن أنا معنديش واحسبها بالعقل وهات ورقه وقلم وشوف".

وشدد مدير الكرة في الأهلي:"هل دوري المجموعات في دوري أبطال إفريقيا مختلف عن الكونفدرالية، وسبق أن طلبنا تأجيل مباراة حرس الحدود ورفض اتحاد الكرة، ونحن لا نتجنا على أحد والأرقام والتواريخ لا تكذب".

وأتم سيد عبدالحفيظ:"وفي النهاية نتعامل مع الواقع ولكنى أتمنى أن تكون هناك أسباب مقنعة لتأجيل مباراة الزمالك والمقاولون العرب".