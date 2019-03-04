شكرا لقرائتكم عماد متعب يحذر ثنائى الأهلى من سيناريو رمضان صبحى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حذر عماد متعب، نجم النادى الأهلى السابق، الثنائى ناصر ماهر وكريم نيدفيد، لاعبا القلعة الحمراء، من الاستهزاء بالخصم واستفزازه، وذلك بعد ما قام اللاعبان بـ "تنطيط الكرة" بطريقة غير منضبطة خلال مواجهة بتروجت التى انتهت بفوز الأحمر برباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة الـ 26 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وطالب القناص ناصر ماهر خلال تحليله المباراة عبر قناة أون سبورت الفضائية بالثبات وعدم استفزاز الخصوم بهذه الطريقة ولكن يأتى ذلك بالاجتهاد فى الملعب وتسجيل الأهداف مذكرا اللاعبان بواقعة رمضان صبحى عندما وقف على الكرة فى أحد مباريات الأهلى أمام الزمالك الأمر الذى تسبب فى أزمة كبيرة فى ذلك الوقت وكادا أن يؤدى لضياع اللقب من الأحمر.

وأشاد عماد متعب، بأداء لاعبى الأهلى، مؤكدا أن الأحمر خرج بالعديد من المكاسب من مواجهة بتروجت منها عود رامى ربيعة والمغربي وليد أزارو بعد غياب الثنائى طوال الفترة الماضية بسبب الإصابة .