شكرا لقرائتكم اتحاد جدة يسحق الريان القطرى بخماسية فى دورى أبطال أسيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سحق فريق اتحاد جدة السعودى، نظيره الريان القطرى بنتيجة 5-1، فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم على ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال آسيا.

أهداف الفريق السعودي جاءت عن طريق فهد المولد "هدفين" بالدقائق 45 و78 وعبد العزيز العريانى بالدقيقة 46 وزياد الصحفى بالدقيقة 48 وعبد الرحمن الغامدي من ركلة جزاء بالدقيقة 70، بينما سجل هدف الضيوف الوحيد اللاعب جونزالو فييرا بالدقيقة 23.

بهذه النتيجة يتصدر اتحاد جدة المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، ومن بعده لوكوموتيف طشقند الأوزبكى بنفس الرصيد، ثم الوحدة الإماراتى والريان القطري بدون نقاط.