شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك اليوم الاثنين 4 / 3 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الإثنين الموافق 4 / 3 / 2019 العديد من الأخبار المهمة والتى يأتى على رأسها تأجيل مباراة الفريق الأبيض أمام المقاولون العرب لمدة 24 ساعة بالدورى الممتاز.

بعثة الزمالك تصل القاهرة قادمة من أنجولا بعد الفوز على بترو أتلتيكو

وصلت بعثة فريق الزمالك ظهر اليوم إلى القاهرة قادمة من أنجولا، بعد الفوز على بترو أتليتكو بهدف مقابل لا شىء أحرزه حميد أحداد، فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الأفريقية التى أقيمت أمس الأحد وقرر الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة السويسرى كريستيان جروس، منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة يومين على أن يستأنف الفريق تدريباته بعد غد الأربعاء استعداداً لمواجهة جورماهيا الكيني فى الجولة الخامسة بالكونفيدرالية.

تأجيل لقاء الزمالك والمقاولون 24 ساعة بسبب مباراتى الكونفدرالية

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم تحديد 14 مارس الجارى موعداً لمباراة الفريق الأبيض أمام المقاولون العرب، فى الجولة الـ25 من منافسات بطولة الدورى الممتاز وطلب مجلس إدارة نادى الزمالك تأجيل مباراة الفريق الأبيض أمام المقاولون، والتى كان محدداً لها يوم 13 من الشهر الجارى، لتقرر لجنة المسابقات تأجيلها 24 ساعة بعد التواصل مع مسئولى النادى الأبيض، بسبب ارتباط النادى الأبيض بمواجهتى جورماهيا الكينى ونصر حسين داى الجزائرى يومى 10 و17 من الشهر ذاته فى مباراتى حسم المصير للفريق بالكونفدرالية فى الجولتين قبل الأخيرة والأخيرة بدور المجموعات.

الزمالك يستعيد "محمود علاء" بعد اختبار الجيمانزيوم

شهدت الساعات الماضية تأكد جهاز نادى الزمالك من جاهزية محمود علاء مدافع الفريق للتواجد فى مباريات الفريق الأبيض المقبلة بداية من مباراة جورماهيا الكينى، التى ستقام يوم الأحد المقبل، فى الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية، خاض محمود علاء تدريبات فى صالة الجيمانزيوم كشفت تعافيه من إصابة العضلة الضامة التى أبعدته عن الفريق الأبيض فى الفترة الأخيرة، حيث تعافى اللاعب وأصبح قرار مشاركته فى المباريات فى يد الجهاز الفنى للفريق وستكون مشاركة علاء وفقا للجاهزية الفنية خاصة إن الفريق يرتبط بثلاث مباريات متتالية أمام جورماهيا يوم 10 من شهر مارس الجارى ثم مباراة المقاولون العرب يوم 14 من نفس الشهر ثم لقاء نصر حسين داى فى الجزائر يوم 17 من الشهر ذاته. أحداد يزاحم "كهربا" فى العودة لتشكيل الزمالك أمام جورماهيا باتت حظوظ محمود كهربا، صانع ألعاب نادى الزمالك، فى العودة للتشكيل الأساسى للفريق الأبيض فى مباراة جورماهيا الكينى ضئيلة، نظرا لتألق المغربى حميد أحداد مهاجم الفريق الأبيض بعد مشاركته أمام بترو أتلتيكو الأنجولى بدلا من كهربا وتسجيل هدف الفوز للزمالك فى المباراة التى جمعته مع نظيره الأنجولى، فى الجولة الرابعة من دور المجموعات بالكونفدرالية، غاب "كهربا" عن الزمالك أمام بترو أتلتيكو نظراً لإيقافه من قبل مجلس إدارة النادى الأبيض قبل أن يتم رفع العقوبة عنه ولكن يأتى تألق المغربى أحداد تهديدا لعودة كهربا لتشكيل مواجهة الزمالك أمام جورماهيا، التى ستقام الأحد المقبل، فى الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية وحصل لاعبو الزمالك على راحة اليوم الاثنين بعد العودة من أنجولا وتمتد الراحة إلى غدا الثلاثاء، على أن يستأنف الفريق الأبيض تدريباته بعد غد الأربعاء وسينتظم كهربا بتلك التدريبات بعد رفع الإيقاف عنه.

الزمالك يطير إلى الجزائر بطائرة خاصة بشرط

قرر مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، سفر بعثة الفريق الكروى إلى الجزائر على متن طائرة، استعداداً لمواجهة نصر حسين داى يوم 17 مارس الجارى فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.