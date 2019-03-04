اخبار الرياضة المصرية اليوم الاثنين 4/3/2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاثنين 4/3/2019، العديد من الأخبار الرياضية المهمة والتى جاء فى مقدمتها إعلان لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم جدول مباريات الدورى العام لأندية القسم الأول، من الأسبوع 26 حتى الأسبوع 30.

اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات الدورى حتى الأسبوع الـ30

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم جدول مباريات الدورى العام لأندية القسم الأول، من الأسبوع 26 وحتى الأسبوع 30، ويتضمن تغيير بعض الملاعب نظرا لاغلاق بعض الاستادات بمناسبة استضافة مصر لبطولة الأمم الإفريقية 2019،

كلاكيت رابع مرة.. الأهلى يكتسح بتروجت برباعية ويقفز للمركز الثانى بالدورى

نجح الأهلى فى ألفوز على بتروجت بأربع أهداف نظيفة فى المباراة التى جمعت ألفريقين على ستاد بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدورى الممتاز وهو ألفوز الرابع الذى يحققه الأهلى بنفس النتيجة على ألفريق البترولى فى تاريخ لقاءات ألفريقين. وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلى إلى النقطة 51 محتلاً المركز الثانى فى جدول الدورى المصرى، فيما استمر بتروجت فى المركز الثالث عشر برصيد 25 نقطة.

بعثة الزمالك تصل القاهرة قادمة من أنجولا بعد ألفوز على بترو أتلتيكو

وصلت منذ قليل بعثة فريق الزمالك إلى القاهرة قادمة من أنجولا، بعد ألفوز على بترو أتليتكو بهدف مقابل لا شىء أحرزه حميد أحداد، فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الأفريقية التى أقيمت أمس الأحد. صافرة سنغالية تدير موقعة الإسماعيلى ومازيمبى أسند الاتحاد الأفريقى إدارة مباراة الإسماعيلى مع مازيمبى الكونغولى، المقرر لها الجمعة المقبلة إلى السنغإلى ماجيتى نداي، وذلك فى إطار منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا. الملعب ألفرعى لاستاد القاهرة يستضيف المران الأول للمنتخب الأولمبى يخوض المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب، أول تدريباته فى الرابعة عصر اليوم، على الملعب ألفرعى لإستاد القاهرة استعدادا للمباراة الودية أمام مالأوى مساء الجمعة المقبل. يشارك فى المران جميع اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار ماعدا لاعبى الإنتاج الحربى والاتحاد السكندرى لإرتباطهم بمباريات فى الدورى العام، على أن ينضموا للمعسكر بعدها.

قال محسن خروشه مساعد رئيس مجموعة السويس فى كأس الأمم الأفريقية المقامة بمصر فى يونيو المقبل أن هناك 6 ملاعب تم ترشيحها لاستقبال تدريبات فرق المجموعة التى ستستضيفها مدينة السويس خلال البطولة، وهى: ملعب وادى دجلة بالعين السخنة والملاعب ألفرعية لاستاد السويس الجديد والملاعب ألفرعية باستاد الجيش الثالث بحوض الدرس وأخيراً ملعب منتخب السويس.

حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، يوم 22 إبريل المقبل موعدا لمباراة الأهلى والمصرى البورسعيدى المؤجلة من الأسبوع الـ19 بالدورى.

أعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم، بشكل رسمى، موافقة لجنة المسابقات بالاتحاد على تأجيل مباراة الزمالك والمقأولون لمدة 24 ساعة لتقام يوم 14 مارس الجارى، بناءً على طلب نادى الزمالك لارتباطه بمواجهتى جورماهيا الكينى ونصر حسين دأى الجزائرى يومى 10 و17 الجارى، على الترتيب، فى الجولتين قبل الأخيرة والأخيرة بدور المجموعات فى الكونفدرالية.

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم جدول مباريات الدورى العام لأندية القسم الأول، من الأسبوع 26 وحتى الأسبوع 30، ويتضمن تغيير بعض الملاعب نظرا لاغلاق بعض الاستادات بمناسبة استضافة مصر لبطولة الأمم الإفريقية 2019،