شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس إدارة الأهلى: انتصاراتنا المتتالية أمر طبيعى وطموحنا المركز الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل محمد الجارحى، عضو مجلس ادارة النادى الأهلى، اليوم الاثنين، بفوز الفريق الأحمر، فى مباراته أمام فريق بتروجت، ضمن منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وهو الفوز الرابع الذى يحققه الأهلى بنفس النتيجة على الفريق البترولى فى تاريخ لقاءات الفريقين.

وقال عضو مجلس ادارة النادى الأهلى، "الأهلى لا يبحث إلا عن البطولة.. انتصاراتنا المتتالية أمر طبيعى بفضل الله وكرمه.. ولجماهير الأهلى العظيمة أن تفرح بفريقها وبالأداء الجيد، لكن المشوار طويل.. طموحنا دائمًا المركز الأول بإذن الله، ونتمنى أن يحفظ الله لاعبينا من أى إصابات.. الأهلى فوق الجميع".



تدوينة محمد الجارحى

ويذكر أن النادى الأهلى، نجح فى الفوز على بتروجت، بأربع أهداف نظيفة فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وهو الفوز الرابع الذى يحققه الأهلى بنفس النتيجة على الفريق البترولى فى تاريخ لقاءات الفريقين.

أحرز أهداف الأهلى، كل من النيجيرى جونيور أجايى الهدف الأول لفريقه فى شباك بتروجت بالدقيقة 8 من عمر المباراة، ونجح مروان محسن فى إحراز الهدف الثانى فى الدقيقة 31 وجيرالدو أحرز الهدف الثالث فى الدقيقة 70، وكريم نيدفيد في الدقيقة 74، وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلى إلى النقطة 51 محتلاً المركز الثانى فى جدول الدورى المصرى، فيما استمر بتروجت فى المركز الثالث عشر برصيد 25 نقطة.