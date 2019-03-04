شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة بعد رباعية الأهلى فى بتروجت: إلى مركزنا المعتاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص وائل جمعة، مدافع الأهلى السابق، على تهنئة لاعبى الأحمر عقب الفوز الكبير الذى حققه على بتروجت برباعية نظيفة فى اللقاء الذى جمعهما باستاد بترسبورت فى الجولة الـ26 من الدورى الممتاز.

أحرز أهداف الأهلى، كل من النيجيرى جونيور أجايى الهدف الأول لفريقه فى شباك بتروجت بالدقيقة 8 من عمر المباراة، ونجح مروان محسن فى إحراز الهدف الثانى فى الدقيقة 31، وجيرالدو أحرز الهدف الثالث فى الدقيقة 70، وكريم نيدفيد فى الدقيقة 74.

وقال جمعة ": مبروك يااهلي، انتصار باستحقاق وإعداد جيد لمباراة فيتا".

وأشار جمعة إلى تفوق الأهلى واقترابه من القمة حيث وصل إلى المركز الثانى بفارق نقطة وحيدة عن الزمالك المتصدر برصيد 52 نقطة وقال: "إلى مركزنا المعتاد" فى إشارة منه من الاقتراب من الصعود للقمة.