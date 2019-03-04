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شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدوري المصري بعد مباراة الأهلي وبتروجت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت اليوم الإثنين 4/3/2019، مباراة واحدة بين الأهلي وبتروجت والتي نجح فيها المارد الأحمر بالفوز برباعية نظيفة في المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.
أحرز أهداف الأهلي كل من النيجيرى جونيور أجايى الهدف الأول لفريقه فى شباك بتروجت بالدقيقة 8 من عمر المباراة، ونجح مروان محسن في أحراز الهدف الثاني في الدقيقة 31، وجيرالدو يحرز الهدف الثالث في الدقيقة 70، وكريم نيدفيد يحرز الهدف الرابع في الدقيقة 75.
واستمر محمود علاء مدافع الزمالك وأحمد على مهاجم المقاولون في صدارة ترتيب جدول الهدافين برصيد 12 هدفًا.
جدول الهدافين
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