جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الأهلي وبتروجت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح الأهلى فى الوصول إلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 51 نقطة، بعد الفوز على بتروجت برباعية نظيفة فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدورى الممتاز .
أحرز أهداف الأهلى كل من، النيجيرى جونيور أجايى الهدف الأول لفريقه فى شباك بتروجت بالدقيقة 8 من عمر المباراة، ونجح مروان محسن فى احراز الهدف الثانى فى الدقيقة 31، وجيرالدو يحرز الهدف الثالث فى الدقيقة 70، وكريم نيدفيد يحرز الهدف الرابع فى الدقيقة 75 .
وواصل الزمالك احتلاله للمركز الأول بجدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 52 نقطة، وله مباراة مؤجلة، فيما احتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 48 نقطة .
فيما استمر بتروجت فى المركز الثالث عشر برصيد 25 نقطة.
جدول الدورى
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