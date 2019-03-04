شكرا لقرائتكم خبر عن كاميرا سوبر كورة.. ابنة لاعب الزمالك تعلن العصيان وتؤازر الأهلى أمام بتروجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت ابنة أحد "كباتن" الزمالك السابقين على مؤزارة الأهلى أمام بتروجت خلال المباراة المقامة بين الفريقين حاليًا ضمن منافسات الجولة الـ26. ورصدت كاميرا سوبر كورة ابنة كابتن الزمالك وهى تعلن تشجيع الأهلى لمشاهدة الفيديو اضغط هنا..

كانت هذه تفاصيل خبر كاميرا سوبر كورة.. ابنة لاعب الزمالك تعلن العصيان وتؤازر الأهلى أمام بتروجت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.