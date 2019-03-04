شكرا لقرائتكم خبر عن متعب يحذر ناصر ماهر ونيدفيد من الاستهانة بالمنافس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر عماد متعب، نجم النادى الأهلى السابق، الثنائى ناصر ماهر وكريم نيدفيد، لاعبي القلعة الحمراء، من الاستهزاء بالخصم واستفزازه، وذلك بعد ما قام اللاعبان بـ"تنطيط الكرة" بطريقة غير منضبطة خلال مواجهة بتروجت التى انتهت بفوز الأحمر برباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة الـ 26 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وطالب القناص ناصر ماهر خلال تحليله المباراة عبر قناة ON Sport بالثبات وعدم استفزاز الخصوم بهذه الطريقة ولكن يأتى ذلك بالاجتهاد فى الملعب وتسجيل الأهداف مذكرًا اللاعبين بواقعة رمضان صبحى عندما وقف على الكرة فى أحد مباريات الأهلى أمام الزمالك الأمر الذى تسبب فى أزمة كبيرة فى ذلك الوقت وكاد أن يؤدى لضياع اللقب من الأحمر.

وأشاد عماد متعب، بأداء لاعبى الأهلى، مؤكدًا أن الأحمر خرج بالعديد من المكاسب من مواجهة بتروجت منها عود رامى ربيعة والمغربى وليد أزارو بعد غياب الثنائى طوال الفترة الماضية بسبب الإصابة .