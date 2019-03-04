شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ عن تأجيل لقاء الزمالك: هو راجع من أفريقيا وإحنا راجعين من الساحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، سعادته بالفوز على بتروجت بأربعة أهداف دون رد، فى اللقاء الذى جمعهما على ستاد بتروسبورت.

وقال عبد الحفيظ عقب نهاية اللقاء: "الحمد لله على الفوز وحققنا فوزًا مهمًا أمام بتروجت ونحترم محمد عودة مدرب الفريق البترولى الذى يقدم أداء جيدًا مع الفريق فى الفترة الماضية".

وأضاف مدير الكرة: "سعيد بالطبع بالفوز برباعية على بتروجت ولكنى حزين على حصول كريم نيدفيد على الإنذار الثالث وغيابه عن مواجهة الزمالك وهنالك ألعاب أشبه بالملاكمة ولم تحتسب ولن أتحدث عن التحكيم".

وتابع: "ونطالب دائما بالعدالة ولكم هل من العدل أن نخوض مباريات بفارق 48 ساعة فى الموسم ويتم تأجيل مباريات أخرى للمنافس وخضنا العديد من المباريات كان الفارق 48 ساعة فقط".

وتابع سيد عبد الحفيظ: "لماذا تم تأجيل مباراة الزمالك لمدة 24 ساعة، وأنا أعلم أن الكونفدرالية أقوى من دورى الأبطال ولكن هل من العدل أن يستفيد المنافس من إجهادى ولا استفاد من إجهاده".

واستطرد: «لا أعرف سبب تأجيل المباراة وهل عاد الزمالك من أفريقيا والأهلى عاد من الساحل الشمالي".

وأوضح عبد الحفيظ: "الأهلى خاض 6 مباريات بفارق 48 ساعة، وهناك واحد بيطلع يقول دائمًا عندى شيزوفرينيا ولكن أنا معنديش واحسبها بالعقل وهات ورقه وقلم وشوف".

وشدد مدير الكرة فى الأهلي: "هل دورى المجموعات فى دورى أبطال أفريقيا مختلف عن الكونفدرالية، وسبق أن طلبنا تأجيل مباراة حرس الحدود ورفض اتحاد الكرة، ونحن لا نتجنا على أحد والأرقام والتواريخ لا تكذب".

وأتم سيد عبد الحفيظ: "وفى النهاية نتعامل مع الواقع ولكنى أتمنى أن تكون هناك أسباب مقنعة لتأجيل مباراة الزمالك والمقاولون العرب".