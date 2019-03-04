شكرا لقرائتكم خبر عن تفوق المساعدين يمنح طاقم حكام الأهلى وبتروجت التميز "فيديو " والان مع تفاصيل الخبر



الملعب – بتروسبورت

النتيجة – فوز الأهلى برباعية نظيفة

الحكم - أمين عمر

المساعد الأول – يوسف البساطى

المساعد الثاني – محمد عبد المجيد

الحكم الرابع – عمرو رمضان

الحكم الإضافى- محمد عادل ومحمد عباس قابيل. القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المباراة - الأهلى X بتروجت فى الجولة الـ26 من للدوري الممتاز في نسخته الـ60الملعب – بتروسبورتالنتيجة – فوز الأهلى برباعية نظيفةالحكم - أمين عمرالمساعد الأول – يوسف البساطىالمساعد الثاني – محمد عبد المجيدالحكم الرابع – عمرو رمضانالحكم الإضافى- محمد عادل ومحمد عباس قابيل.

ظهر الحكم هادئًا متمتعًا بللياقة بدنية جيدة خلال إدارته لمواجهة الأهلى وبتروجت التى أقيمت مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الـ26 وانتهت بفوز الأحمر برباعية نظيفة، بذل الحكم جهدًا بدنيًا كبيرًا للتواجد بالمكان المناسب أغلب فترات اللقاء.





30 مخالفة وإنذاران واعتراض لعبد الحفيظ الأبرز باللقاءتدخل الحكم بالصافرة واحتسب 30 مخالفة على الفريقين فى تقدير فنى جيد، وسمح باستمرار اللعب إتاحة الفرصة أكثر من مرة بشكل جيد من خلال زاوية رؤية مناسبة لكن طاعة والتزام اللاعبين داخل المستطيل الأخضر ساهمت فى نجاح اللقاء تحكيميًا لكن يؤخذ على الحكم أنه لم يكن حاسمًا مع اعتراضات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأحمرعقب إنذار كريم نيدفيد لاعب الأهلى فى الدقيقة 36 من عمر اللقاء.



إنذار متسرع لنيدفيد وتغاضى عن آخر لمعلول إنذار متسرع لنيدفيد وتغاضى عن آخر لمعلول أشهر الحكم البطاقة الصفراء لمخالفة قانون اللعبة فى مناسبتين الأول من نصيب لاعب الأهلى كريم نيدفيد فى الدقيقة 36، إلا أن الحكم تسرع فى اعتبار اللعبة تهور وكانت البطاقة الثانية فى اللقاء للاعب الفريق البترولى أحمد عبد الرحمن فى الدقيقة 86 وتغاضى الحكم عن إشهار البطاقة الصفراء فى وجه مدافع الأحمر طبقًا للقانون فى الدقيقة 43 من عمر اللقاء. المساعدان وتعطل السماعات وحالتا تسلل ظهر الثنائى بيقظة وتمركز جيد خلال فعاليات اللقاء كما سمحا باستمرار اللعب فى أكثر من هجمة مؤثرة خاصة المساعد الثانى فى هدف الأهلى الثانى كما أشار المساعد الأول إلى تسلل صحيح فى الدقيقة 19 ولم ير الحكم الراية ما يؤكد أن السماعات تعطلت فجاه خلال الدقائق الأول من عمر المباراة وتعاون الثنائى مع الحكم فى الأخطاء القريبة منهما طبقًا للقانون. المساعدان وتعطل السماعات وحالتا تسلل ظهر الثنائى بيقظة وتمركز جيد خلال فعاليات اللقاء كما سمحا باستمرار اللعب فى أكثر من هجمة مؤثرة خاصة المساعد الثانى فى هدف الأهلى الثانى كما أشار المساعد الأول إلى تسلل صحيح فى الدقيقة 19 ولم ير الحكم الراية ما يؤكد أن السماعات تعطلت فجاه خلال الدقائق الأول من عمر المباراة وتعاون الثنائى مع الحكم فى الأخطاء القريبة منهما طبقًا للقانون.





الحكم الرابعأحسن التعامل مع الأجهزة الفنية وأدى مهامه بشكل جيد وتعاون مع الحكم فى إدارة اللقاء طبقًا للقانون





الحكم الإضافىتعاون مع الحكم فى إدارة المباراة بشكل جيد ولم يكن هناك ما يستدعى تدخلهما خلال المباراة

إحصائيات المباراة: 30 خطأ - حالتين تسلل –4 أهداف- 9 ركلات ركنية - إنذاران

الدرجات: الحكم 8.0- المساعد الأول – 8.5 – المساعد الثاني – 8.5 – الحكم الرابع – 8.0-

الحكم الإضافى- الثنائي - محمد عادل 8.0 –محمد عباس قابيل8.0

هدف الأهلى الأول

اعتراض سيد عبد الحفيظ وإنذار كريم نيدفيد

أهداف المباراة