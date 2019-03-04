كاميرا "سوبر كورة" ترصد فوز الأهلى على بتروجت × 8 مشاهد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسة "سوبر كورة" كل كواليس مباراة الأهلى وبتروجت، التى أقيمت مساء الإثنين ضمن منافسات الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز وانتهت بفوز المارد الأحمر برباعية نظيفة. لمشاهدة كل مقاطع مباراة الأهلى وبتروجت اضغط هنا..

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