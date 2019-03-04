تعرف على نتيجة لقاء الاتحاد والريان في دوري أبطال آسيا الجولة الأولى

يستضيف نادي الاتحاد اليوم فريق الريان القطري في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا على ملعب الجوهرة المشعة، وقد أبدى الريان رغبته في الفوز على الاتحاد في بيته ووسط جماهيره، بينما يحاول الاتحاد العودة إلى الانتصارات من جديد والفوز في دوري أبطال آسيا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة ونصف وخمسة دقائق بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف وخمسة دقائق بتوقيت السعودية وقطر، وتُنقل المباراة عبر قناة beIN sports HD 3 بتعليق عصام الشوالي.
نتيجة مباراة الاتحاد والريان
وقد أكد مدرب الريان أنه قد تابع فريق الاتحاد وأكد أنه فريق كبير رغم النتائج الأخيرة له، وتابع أيضاً أنه يأمل في الفوز على الاتحاد في السعودية وخطف الثلاث نقاط، وقد أبدى المدرب أيضاً حبه الشديد لكرة القدم خاصة بحضور الجماهير للمباراة.
نتيجة المباراة:
- الدقيقة 7: استحواذ للاتحاد في الدقائق الأولى على المباراة ووسط الملعب
- الدقيقة 18: عرضية من لوكا لاعب الريان ولكن بدون عنوان ودفاع الاتحاد يقطع الكرة مرة أخرى
- الدقيقة 23: الهدف الأول للريان بقدم لاعبه غونزالو فييرا من تصويبة على المرمى من خارج المنطقة
- الدقيقة 35: خطأ وضربة حرة مباشرة لصالح نادي الاتحاد ويقوم بالتنفيذ فهد المولد والكرة فوق العارضة
- الدقيقة 45: التعادل الآن للاتحاد بهدف من فهد المولد
- الدقيقة 46: الهدف الثاني للاتحاد بقدم لاعبه عبد العزيز العرياني
- الدقيقة 48: زياد الصحفي يتقدم بالهدف الثالث للاتحاد والنتيجة أصبحت ثلاثة أهداف مقابل هدف
- الدقيقة 68: الحكم يحتسب ضربة جزاء لفهد المولد
- الدقيقة 69: عبد الرحمن الغامدي يحرز الهدف الرابع للاتحاد من ضربة جزاء
- الدقيقة 78: الهدف الخامس للاتحاد في مرمى الريان بقدم فهد المولد
- انتهاء الشوط الثاني واللقاء بفوز الاتحاد بخمسة أهداف مقابل هدف للريان