تعرف على نتيجة لقاء الاتحاد والريان في دوري أبطال آسيا الجولة الأولى

يستضيف نادي الاتحاد اليوم فريق الريان القطري في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا على ملعب الجوهرة المشعة، وقد أبدى الريان رغبته في الفوز على الاتحاد في بيته ووسط جماهيره، بينما يحاول الاتحاد العودة إلى الانتصارات من جديد والفوز في دوري أبطال آسيا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة ونصف وخمسة دقائق بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف وخمسة دقائق بتوقيت السعودية وقطر، وتُنقل المباراة عبر قناة beIN sports HD 3 بتعليق عصام الشوالي.

نتيجة مباراة الاتحاد والريان

وقد أكد مدرب الريان أنه قد تابع فريق الاتحاد وأكد أنه فريق كبير رغم النتائج الأخيرة له، وتابع أيضاً أنه يأمل في الفوز على الاتحاد في السعودية وخطف الثلاث نقاط، وقد أبدى المدرب أيضاً حبه الشديد لكرة القدم خاصة بحضور الجماهير للمباراة.

نتيجة المباراة: