الآن: نتيجة مباراة الاتحاد والريان القطري اليوم الأثنين في دوري أبطال آسيا والاتحاد يتصدر مجموعته

يلتقي اليوم فريق الاتحاد في أولى مباراياته القارية في بطولة دوري أبطال آسيا مع فريق الريان القطري في المملكة العربية السعودية حيث يسعى الاتحاد في حسم اللقاء بالانتصار الذي يصالح به جماهيره والتي تغيب عن حضور المباراة للعقوبة الموقعة على النادي بعد أحداث آخر مواجهة للفريق في البطولة.

ومن خلاله تحدث مدرب الريان “بولند أويجون” عن قوة الفريق السعودي الاتحاد بالرغم من وضعيته في الدوري فالفريق يمتلك أسماء مميزة قادرة على صناعة الفارق ولكنه يرغب في خطف الفوز والعودة به للديار ولا يهمه حضور الجماهير أم لا في المباراة.

نتيجة مباراة الاتحاد والريان

بداية المباراة الآن

الدقيقة 6: تسديدة من ريكاردو دا سيلفا على مرمى الريان

الدقيقة 16: ضغط من جانب نادي الاتحاد على الريان

الدقيقة 23: هدف أول للريان عن طريق جونزالو فييرا والنتيجة تقدم الريان بهدف نظيف

الدقيقة 38: تصويبة من فهد المولد على حدود منطقة الجزاء وتمر بجوار القائم

الدقيقة 45: فهد المولد يعود بالاتحاد للمباراة ويسجل الهدف الأول

نهاية الشوط الأول

الدقيقة 46: الهدف الثاني للاتحاد بعد أقل من دقيقة عن طريق العرياني

الدقيقة 49: الهدف الثالث للاتحاد عن طريق زياد الحفي بعد متابعة رأسية

الدقيقة 67: ياسين برناوي يحل بديلا لعبدالعزيز العرياني

الدقيقة 69: ضربة جزاء لصالح فهد المولد

الدقيقة 70: الهدف الرابع للاتحاد عن طريق عبدالرحمن الغامدي

الهدف الخامس للاتحاد بقدم فهد المولد في الدقيقة 78

نهاية المباراة … الاتحاد 5-1 الريان

مباراة الاتحاد والريان

وبالرغم من لعب المباراة بدون جماهير فان الاتحاد يبدو بات متمرسا في هذا الأمر والفوز حيث تم توقيع عقوبة على الفريق في عام 2012 وأيضا 2014 وانتهت المبارتان بفوز الاتحاد، فهل سيكون التفاؤل هذه المرة كالتاريخ أم سيتأثر الفريق هذه المرة ويحبط أنصاره.

وقبل مباراة الاتحاد ضد الريان طالب لؤي ناظر رئيس نادي الاتحاد من جميع الجماهير بدعم اللاعبين وتخفيف الضغط عليهم وذلك في تغريدة قد نشرها مفادها أن اللاعبين لم يبخلوا بالعطاء وأن الدعم يجب أن يكون لكهم جميعا بدون استثناء لأحد حيث أن التقصير في الفترة الماضية إن وجد فهو ملقى عليه.