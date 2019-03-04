نتيجة مباراة الاتحاد والريان القطري في دوري أبطال آسيا 2019 والاتحاد يعود للانتصارات

يشهد فريق الاتحاد مواجهة صعبة مع ضيفه القطري نادي الريان في ملعب الجوهرة المشعة بالسعودية في أولى مباريات دور المجموعات من دوري أبطال آسيا، ويُعاني فريق الاتحاد هذا الموسم من سوء النتائج التي جعلته في أواخر ترتيب الدوري المحلي، لذا يأمل الاتحاد في مباراة اليوم في معاودة روح الانتصارات من جديد.

موعد مباراة الاتحاد والريان

وتُقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الثامنة والنصف وخمسة دقائق بتوقيت كلاً من السعودية وقطر، ويعلق على المباراة الكابتن عصام الشوالي على قناة بي إن سبورت الرياضية 3.

نتيجة مباراة الاتحاد والريان

ومن الجدير بالذكر أن الريان قد واجه الاتحاد في مباراتين سابقتين ولم يستطع أي من الفريقين تحقيق النصر في أية مباراة منهما، وبقي التعادل مسيطراً على اللقائين، ويلعب الاتحاد بالزي الأصفر التقليدي بينما يلعب الريان بالزي الأحمر.

متابعة المباراة: