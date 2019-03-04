منتخب نيجيريا يعلن قائمته لمباراة مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (د ب أ): أعلن جيرنوت روهر المدير الفني للمنتخب النيجيري عن قائمة ضمت 23 لاعبا لمباراتي سيشل في تصفيات أمم أفريقيا 2019 ومباراة مصر الودية. وضمت قائمة منتخب نيجيريا كلا من فرانسيس أوزو وأوكوكو إيزنوا ودانيال اكباي ومعه اولولوا اينوا وعبدالله شيهو وفلنتين اوزور نوفوروشودوزى اوازيم ويليام أوكونج وليون بالجوين وكينيث اوميرو وجاميلو كولينز. كما ضمت القائمة ويلفيرد نديد واوجنيكارو ايتيبو واحمد موسي وفيكتور اوسيمين وموسيس سيمون وهنرى اونيكيرو واوديون اوجيلو واليكس اويبى وصامويل كالو وبول اوناكو. ويلتقي منتخب نيجيريا مع سيشل يوم 22 مارس الجاري، وبعدها بأربعة أيام يواجه مصر وديا.

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