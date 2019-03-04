لاسارتي يكشف.. مركز أجايي القادم.. ومصير صالح جمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

حلل الأوروجوائى مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي أداء بعض اللاعبين وأسباب غياب الأخرين عن التشكيل الأساسي للفريق وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب مواجهة بتروجيت.

وفاز الأهلي على بتروجيت برباعية نظيفة لينفرد بالمركز الثاني برصيد 51 نقطة بفارق نقطة عن الزمالك متصدر جدول الترتيب.

وقال لاسارتي عن أجايي صاحب الهدف الأول والذي صنع الهدف الرابع " أجايي ظهر بصورة جيدة عندما لعب في مركز المهاجم ومع عودة مروان محسن استعنت به في مركز الجناح وخلف المهاجم وأدي بصورة جيدة".

وكشف " نملك الأن الثنائى مروان محسن ووليد أزارو فى مركز المهاجم وسأستعين بأجايي فى مركز الجناح فى المباريات القادمة بعد ظهوره بصورة ممتازة".

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وحول غياب رمضان صبحي وحسين الشحات عن التشكيل رد المدرب " فضلت منح الفرصة لجيرالدو بعد ظهوره بشكل مميز في مباراة الجونة ومع عودة مروان وأزارو حصلنا على خيارات ممتازة والأنجولي استفاد من الفرصة التي حصل عليه".

وتابع " نتبع سياسة التدوير ومنح الفرص للجميع وإراحة الأخرين".

ورد لاسارتي على وصول سياسة التدوير إلى صالح جمعة قائلا" أنا مضطر لاختيار 11 لاعب وليس 20، املك مجموعة كبيرة من اللاعبين، فزنا أربعة اليوم ومن الصعب التفكير في صالح جمعة خاصو وهو بعيد عن المشاركة ".

وأنهى " صالح سيحصل على الفرصة قريبا وهو يتدرب بجدية، من الممكن أن يحصل عليها بدلاً من ناصر ماهر أو في وجودة، ناصر ماهر قم مباراة ممتازة اليوم وكان من أفضل اللاعبين".