عامر حسين يرد على تصريحات عبدالحفيظ بشأن "إراحة الزمالك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر سعيد:

رد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات على سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي بشأن ضغط مباريات الأحمر وتأجيل مباريات الزمالك لمنحه فترة راحة أكبر في الدوري.

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي قد اعترض على قرار لجنة المسابقات بتأجيل مباراة الزمالك والمقاولون العرب 24 ساعة ليحصل الفريق الأبيض على فترة راحة إضافية.

كما تسائل سيد عبد الحفيظ عن سبب خوض النادي الأهلي مباريات متتالية كل 48 ساعة لست مرات هذا الموسم، مستفسراً عن سبب ضغط المباريات للنادي الأهلي فقط دون غيره.

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وفي تصريحات لقناة النادي الأهلي قال عامر حسين:"من الطبيعي أن يتعرض الأهلي لهذا الضغط لأنه شارك هذا الموسم أثناء مسابقة الدوري في بطولتين إفريقيتين، على عكس الزمالك الذي لم تتزامن مشاركته في بداية الدوري مع أي نشاط قاري".

وأضاف عامر حسين:"الزمالك يشارك في بطولة إفريقية واحدة هذا الموسم، لكن الأهلي يشارك في بطولتين بسبب الجدول الجديد للبطولات الإفريقية، والضغط في شهر مارس الجاري".

وأنهى حسين:"تعرضت لهجوم من قبل واتهامات بمجاملة النادي الأهلي بسبب المؤجلات للأحمر، كنت أرفض أن يلعب الأهلي مباريات محلية بين الأدوار النهائية ذهاباً وإياباً في دوري الأبطال الموسم الماضي".