"مباراة الزمالك والساحل الشمالي والملاكمة".. 4 تساؤلات غاضبة لـ عبدالحفيظ بعد فوز الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

وجه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي عدة تساؤلات ورسائل غاضبة عقب فوز فريقه على بتروجيت برباعية نظيفة بالأسبوع الـ 26 من بطولة الدوري الممتاز.

وصعد الأهلي للمركز الثاني فى جدول الترتيب برصيد 51 نقطة قبل مواجهة القمة فى نهاية الشهر الجاري والتى يغيب عنها كريم نيدفيد بسبب الأيقاف .

وفتح عبد الحفيظ النار عبر قناة ناديه قائلا :

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إيقاف نيدفيد

"لا أريد الحديث عن الأمور التحكيمية، سنخسر كريم نيدفيد في مواجهة الزمالك بسبب بطاقة صفراء رغم وجود بعض الحالات الأشبه بالملاكمة ولم يتخذ بها أي قرار".

لماذا تم تأجيل مباراة الزمالك والمقاولون؟

"هل من العدل والإنصاف أن نلعب مباراتين كل 48 ساعة ستة مرات هذا الموسم؟، بينما يتم تأجيل مباراة الزمالك والمقاولون لمدة 24 ساعة".

الكونفيدرالية ودوري الأبطال

"أعلم أن الكونفدرالية أقوى من دوري الأبطال، ولنعتبر الأخيرة بطولة محلية، ولكن هل من الإنصاف أن تستفيد من إرهاقي ولا استفيد من إرهاقك؟".

مبررات التأجيل

يقولون أني أعاني من انفصام فى الشخصية، أنا لا أعاني من الانفصام بل هم بلا عقل ، وأقول لهم هل تأتي أنت من كينيا أو أنجولا وأنا قادم من الساحل الشمالي؟ أنا أيضًا ألعب في أدغال أفريقيا، هل يمثلون مصر وأنا لا أمثلها؟ ".