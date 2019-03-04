لاسارتي يوضح سبب اختلاف أداء الأهلي أمام بتروجيت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

أعرب الأوروجواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، عن سعادته بالمستوى الجيد الذي ظهر به فريقه في مباراة بتروجيت، مشيرًا إلى أن اختلاف أداء الفريق يعود إلى خوض عدد مباريات أقل خلال الفترة الأخيرة.

الأهلي حقق انتصاره التاسع تواليا في الدوري بعد إسقاط بتروجيت برباعية نظيفة، ليرتقي إلى وصافة الدوري خلف الزمالك المتصدر.

وقال لاسارتي في المؤتمر الصحفي للمباراة: "ضغطنا على بتروجيت منذ بداية المباراة وسيطرنا عليها، وأجريت عدة تغييرات لتجنب إيقاف اللاعبين بسبب تراكم البطاقات، لكن يبقى غياب كريم نيدفيد عن المباراة المقبلة هو السلبية الوحيدة".

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وأضاف: "سعيد جدًا بمستوى اللاعبين حيث أدى جميع من شاركوا في المباراة بشكل جيد وظهر الفريق بالأداء المطلوب، قبل خوض مباراة هامة في دوري الأبطال تتطلب رحلة سفر طويلة"، حيث سيلتقي الأهلي أمام فيتا كلوب الكونجولي.

وأوضح: "عندما خضت أول مباراة كان يعاني الأهلي من 14 إصابة، لكن شارك في تدريبات الأمس 26 لاعبا، حيث اختلف حاليا وضع الإصابات ولا يوجد ما يسمى بشبح الإصابات، لأن الإصابات وضع طبيعي، ولا نعرف مدة غياب حمدي فتحي".

وأتم قائلا: "اختلاف أداء الأهلي وظهوره بهذا الشكل في مباراة اليوم يعود إلى خوض عدد مباريات أقل، لأن الطبيعي أن يخوض الفريق مباراة كل أسبوع، لكن أجندة المباريات في إبريل معقدة وسنلعب مباريات أكثر، لذلك نتطلع لتحسين النتائج".