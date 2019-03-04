مدرب بتروجيت: توقعت مشاركة الشحات ورمضان.. والأهلي "فايق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:

أكد محمد عودة المدير الفني لفريق بتروجيت أنه توقع إشراك لاسارتي مدرب الأهلي للثنائي حسين الشحات ورمضان صبحي في اللقاء الذي انتهى بانتصار الأحمر (4-0).

وفي المؤتمر الصحفي بعد المباراة قال عودة:"انتظرت مشاركة الشحات ورمضان وبينهما ناصر ماهر خلف أجايي، لكن مدرب الأهلي أبعد الجناحين وأشرك أجايي وجيرالدو بدلاً منهما خلف مروان محسن".

وأضاف عودة:"الأهلي "فايق" ويمر بأفضل حالاته، أما نحن فنعيش أسوأ فتراتنا بسبب تعاقب المباريات، ما يحزنني أننا لعبنا بطريقة دفاعية من أجل إغلاق المساحات ومع ذلك كان الأهلي يخترق".

وتعرض بتروجيت لهزيمة كبيرة برباعية نظيفة أمام الأهلي في أخر ظهور للفريق البترولي قبل فترة التوقف الدولي، ليحصل رجال عودة على فترة راحة تصل إلى شهر قبل أول مباراة.

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وتابع مدرب بتروجيت:"سنقوم بعمل معسكر أتعرف خلاله على اللاعبين بشكل أقرب، عانينا الإجهاد ولعبنا 3 مباريات في أخر 8 أيام، والآن لدينا شهراً للعمل استعداداً للمباراة التالية".

وواصل عودة:"الأهلي لديه فريق مميز خاصة في النصف الهجومي للفريق، يلعب بروح عالية وانتشار رائع في الملعب، لكننا خسرنا بسبب تقصيرنا، وسيكون هناك خصم مالي لكل لاعب".

وأنهى مدرب بتروجيت:"الدوري هذا الموسم من أفضل الدوريات في التاريخ المصري، لا أعرف من سيفوز من بين الأندية الثلاثة المتنافسة على اللقب، وكذلك لا أعرف من سيهبط من بين 8 أندية تصارع من أجل البقاء".



أكد محمد عودة المدير الفني لفريق بتروجيت أنه توقع إشراك لاسارتي مدرب الأهلي للثنائي حسين الشحات ورمضان صبحي في اللقاء الذي انتهى بانتصار الأحمر (4-0).