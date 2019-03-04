قبل القمة.. 5 مكاسب للأهلي وخسارتان في ليلة الفتك ببتروجت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق الأهلي فوزًا كاسحًا على ضيفه بتروجيت برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب بتروسبورت مساء الإثنين، ضمن منافسات الأسبوع الـ 26 للدوري المصري الممتاز.

سجل أهداف الأهلي كل من جونيور أجايي ومروان محسن وجيرالدو وكريم نيدفيد في الدقائق الثامنة و31 و69 و75 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، يحقق الأهلي انتصاره التاسع تواليا ليفض الشراكة مع بيراميدز ويرتقي لوصافة الدوري رافعا رصيده إلى 51 نقطة من 22 لقاء، خلف الزمالك المتصدر بـ52 نقطة من 21 مباراة.

وعلى الجانب الآخر، تجمد رصيد بتروجيت 25 نقطة في المركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري.

وبهذا الفوز حقق فريق الأهلي 5 مكاسب في ليلة الفتك بفريق بتروجيت برباعية، أبرزها

أكبر فوز تحت قيادة لاسارتي محليا

كان أول مكاسب الأهلي من مواجهة بتروجيت، تسجيل أكبر فوز للفريق تحت قيادة المدرب مارتن لاسارتي في الدوري المحلي، والذي كان أول لقاء له أمام بيراميدز وخسره بنتيجة هدفين لهدف، وتوالت بعدها الانتصارات لكن جمعيها لم تتخطى الفوز بثلاث أهداف قبل مواجهة بتروجيت.

أقل فارق نقاط مع الزمالك

حقق الأهلي أقل فارق نقاط مع غريمه التقليدي الزمالك، في سباق الفوز بالدوري هذا الموسم، بعدما ارتقى لوصافة الدوري رافعا رصيده إلى 51 نقطة من 22 لقاء، خلف الزمالك المتصدر بـ 52 نقطة من 21 مباراة.

عودة أزارو وربيعة للمشاركة

شهدت مواجهة الأهلي وبتروجيت، عودة المهاجم المغربي وليد أزارو، والذي حل بديلا لمروان محسن، بعدما كان قد غاب عن المباريات منذ مواجهة بيراميدز يوم 4 يناير الماضي، كما عاد المدافع رامي ربيعة بعد غياب طويل استمر لشهور.

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نجاة ثلاثي الفريق من الإنذار الثالث

من ضمن المكاسب التي حققها فريق الأهلي تحت قيادة المدرب مارتن لاسارتي، هو عبور المواجهة الصعبة، دون حصول الثلاثي علي معلول وجيرالدو، محمد الشناوي على الإنذار الثالث.

فض الشراكة على المركز الثاني

لأول مرة منذ بداية الدوري هذا الموسم، يصل الأهلي للمركز الثاني منفردا، بعد صراع استمر لجولات مع بيراميدز، الذي كان يقاسمه هذا المركز خلال الجولات الماضية.

الأهلي خرج فائزا برباعية من مواجهة بتروجيت، وحقق العديد من المكاسب، لكنه تعرضه لبعض الخسائر لعل أبرزها:

غياب كريم نيدفيد عن القمة

تعرض فريق الأهلي لضربة موجعة قبل مواجهة القمة المرتقبة أمام الزمالك والمقرر لها يوم 30 مارس الجاري، بعدما تأكد غياب كريم وليد"نيدفيد" عن مباراة القمة.

وتعرض نيدفيد، لاعب الأهلي للبطاقة الصفراء الثالثة، خلال مشاركته مع فريقه أمام بتروجيت بالجولة الـ26 من الدوري المصري، ليتأكد بذلك غيابه عن لقاء القمة المقبل.

إصابة حمدي فتحي

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي حجم إصابة حمدي فتحي نجم وسط الفريق الذي غادر مباراة بتروجيت في نهاية الشوط الأول.

وقال عبد الحفيظ في تصريح مقتضب ليلا كورة " حمدي فتحي يعاني من الإصابة في العضلة الخلفية، والتشخيص المبدئي أشار إلى تعرض اللاعب لشد في العضلة الخلفية".

ومن المنتظر أن يخضع اللاعب في وقت لاحق إلى فحص طبي بالأشعة لتحديد نوع الإصابة ومدة الغياب.